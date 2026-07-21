Jaime Bonilla, el comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) de Baja California, compartió a través de sus redes sociales, que sostuvo un segundo encuentro con Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano (MC).

Bonilla informó que conversaron sobre "la importancia de contar con una estructura solida, organizada y con presencia permanente en territorio, así como sobre el trabajo que hemos venido desarrollando para fortalecer al PT Baja California".

En la reunión, también estuvieron presentes Karla Ruiz Macfarland y Montserrat Caballero, Coordinadora Única Estatal de Afiliación del partido en el estado.

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De acuerdo con el comisionado del PT, los encuentros permiten identificar coincidencias, compartir experiencias y mantener un diálogo abierto sobre los retos que hay en Baja California,

"Siempre será positivo encontrar espacios para conversar y explorar, con responsabilidad y respeto, los caminos que permitan seguir trabajando en beneficio de Baja California", finalizó Jaime Bonilla.

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La reunión se da en un contexto a la reciente filtración de audios de la actual gobernadora Marina del Pilar y comienzan a crecer la especulación de si MC y PT harán coalición para el proceso electoral 2027.

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Jaime Bonilla niega relación en caso Marina del Pilar

En días pasados, el también exgobernador de Baja California negó ser partícipe del audio filtrado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila con agencias estadounidenses y señaló que la mandataria se encuentra en “una crisis de pánico”.

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En un comunicado emitido por el partido político, Bonilla negó "ser partícipe de la entrevista de Marina del Pilar con agencias estadounidenses, con asesores externos o incluso de maniobras para grabar conversaciones.

“Es ilógico que a quien se ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, expone en el documento.

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