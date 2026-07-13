La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó buscar cualquier acuerdo “en lo oscurito” con las autoridades de Estados Unidos, luego de que en este espacio se diera a conocer el audio de una conversación suya con “un intermediario” que la ayudaría a resolver posibles acusaciones en su contra.

La funcionaria dijo que tenía reuniones constantes y transparentes con autoridades estadounidenses, “donde lo que buscamos es el beneficio y el bienestar de las familias de ambos lados de la frontera”.

Una nueva grabación la desmiente. En esta, uno de esos “intermediarios”, que ha sido definido como un asesor externo del FBI, le comunica que las agencias de Estados Unidos “ahorita” no quieren hablar con ella porque “sienten que han perdido el tiempo”.

Le dan, sin embargo, una última oportunidad “para frenar los cargos o sanciones a tiempo”.

En la grabación se aclara que el FBI ha tomado el caso. Se oye la voz de un agente especial que le informa que de momento no puede hablarle de los cargos.

“Él comentó que intentaron ya por muchas puertas, que usted ya fue a hablar a las agencias. Hemos estado apoyando al 100 para poder lograr que se haga la última oportunidad de hablar… que usted pueda tener la última oportunidad de hablar con la procuradora”, le dice el asesor.

Ávila Olmeda pregunta de dónde es la procuradora y él le contesta: “de allá, la encargada de los ‘charges’ e ‘intentions’”.

Ella replica: “¿Me quieren levantar cargos?”, y confiesa más adelante que ya se ha reunido “por iniciativa de ellos, no mía”.

El “intermediario” le responde que el FBI no busca a las personas, sino al contrario.

Ávila Olmeda afirma que ya estuvo en una oficina del FBI, “y ahí estuve platicando con el adjunto, luego nos volvimos a ver en México, agendamos, luego a través de mis abogados nos volvimos a reunir en México”.

“Incluso el otro día –sigue–, hace dos o tres semanas, nos sentamos con todas las agencias, ahí estaban todos, también el Departamento de Justicia”.

El agente especial explica que “hay mucha frustración porque ahorita las tres juntas que ha habido con el gobierno de Estados Unidos no han sido muy productivas”.

“¿Todavía tiene a su abogado de Miami?”, le preguntan.

“Pues sí”, responde ella.

“¿No ha cambiado?”.

“No…Es Michael Nadler, de Miami”, contesta la gobernadora.

La parte más explosiva y más grave del audio se da en el momento en el que Ávila Olmeda se alarma ante la posibilidad de ser extraditada:

“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?... ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”, dice.

Poco después le explican que en este caso el FBI está “dándole la atención para que pueda solucionarlo antes de tiempo”.

“Yo la verdad… se han portado mal, cada vez que me siento me hacen algo –dice Ávila–. Salgo de ahí y ya pasó algo… No he visto como un buen avance, muy buena atención, nada, al contrario, parece que me vaya a sancionar la OFAC (la Oficina de Control de Activos Extranjeros)”.

Agrega la gobernadora: “Están diciendo que me van a levantar cargos y con orden de extradición por algo”. Y sostiene a continuación:

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar, Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes…”.

En el tramo final del audio, Marina del Pilar acuerda que “la procuradora” contacte a su abogado y pregunta si la entrevista entre ambos sería en México, porque “yo no quiero cruzar a Estados Unidos”.

Su interlocutor le ofrece que la reunión se lleve a cabo en el consulado de Tijuana. Ella se niega y propone “que sea en algún hotel”.

Hace unas semanas Ávila Olmeda aseguró que era “totalmente falso” que hubiera entrado en negociaciones con Estados Unidos.

El nuevo audio indica otra cosa. ¿Se llevó a cabo la reunión pactada? ¿Quedó la gobernadora de Baja California como colaboradora del FBI, y para salvarse, le ha compartido a esta agencia lo que escucha y ve en las mesas de seguridad?

¿O acaso “ahorita” no quieren hablar con ella porque las agencias “sienten que han perdido el tiempo”?

Las preguntas llueven. Ojalá lluevan también las respuestas.

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