Luego de haber participado en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Guillermo Ochoa puso fin a su trayectoria como profesional.

Este martes 21 de julio, quedará marcado en la historia del futbol mexicano como el día en el que Guillermo Ochoa anunció su retiro tras casi 21 años de carrera.

A través de sus redes sociales, Paco Memo reveló que había tomado la decisión de colgar los guantes.

Con un emotivo mensaje, el canterano del América se despidió de los terrenos de juego.

"Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino", publicó.

Además, valoró el apoyo que recibió de lo seguidores tricolores y afirmó sentirse en paz porque dio todo por su país.

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"Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto", finalizó el posteo, acompañándolo con el emoji de la bandera de México y el de un corazón.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

La trayectoria de Guillermo Ochoa no se entendería sin su participación en las Copas del Mundo con la Selección Mexicana.

Paco Memo asistió a seis Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026), pero sólo jugó en cuatro, las dos primeras no las disputó.

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Revive los tres mejores momentos de Guillermo Ochoa en Copas del Mundo

Atajada a Neymar en Brasil 2014

En su primer Copa del Mundo como titular, Guillermo Ochoa regaló una de sus atajadas más memorables en toda su trayectoria.

A los 25 minutos del primer tiempo, Paco Memo evitó que Neymar Júnior abriera el marcador a favor de Brasil, en el segundo partido de la fase de grupos.

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El astro brasileño remató, con un estupendo cabezazo, un centro que venía del carril derecho y estuvo a nada de romper el cero en Fortaleza.

Sin embargo, Guillermo Ochoa recorrió su portería y se estiró lo más que pudo para detener con una mano el balón que estuvo a nada de incrustarse en la portería de la Selección Mexicana.

Penalti detenido a Robert Lewandowski en Qatar 2022

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En su tercera Copa del Mundo como titular, Guillermo Ochoa volvió a regalar una atajada que será recordada después de su retiro.

En el primer partido de México en Qatar 2022, Paco Memo logró que el marcador se mantuviera sin anotaciones al detener un penalti de Robert Lewandowski.

Tras una falta de Héctor Moreno sobre le centrodelantero polaco y una revisión del VAR, la pena máxima se señaló.

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El jugador del Barcelona disparó al lado izquierdo de la portería mexicano y el canterano del América se estiró para parar el tiro con la mano izquierda, luego de haber un movimiento de engaño.

Su último partido disputado como profesional fue en Norteamérica 2026

Guillermo Ochoa fue convocado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, como uno de los tres porteros de la Selección Mexicana.

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Luego de tantas especulaciones por su llamado, Paco Memo no fue el titular de Tri en el Mundial, pero el Vasco le dio la oportunidad de disputar 18 minutos.

En el último juego de la fase de grupos, contra República Checa, el ya histórico arquero tricolor ingresó para jugar en su cuarta justa mundialista.

Ya cuando el marcado se encontraba a favor (0-2) del Vasco y sus dirigidos, Guillermo Ochoa entró al terreno de juego del estadio Ciudad de México para sustituir a Raúl Rangel.

En ese momento nadie sabía que este sería el último partido de Paco Memo como profesional, luego de que este martes 21 de julio anunciara su retiro.