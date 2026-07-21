Culiacán, Sin a 21 de Julio/ Luego de que un oficial comisionado en el seguimiento de las cámaras de seguridad de Mazatlán fue captado disfrutando de uno de los juegos del Mundial del Futbol en horario laboral, se giró un oficio en el que se prohíbe el uso de celulares personales en instalaciones de la policía municipal del puerto.

La Subdirectora Administrativa de la Secretaria de Seguridad Pública de Mazatlán, Karla Mayret Villavicencio Toscano, giró el comunicado a todos los coordinadores, jefes de departamento y personal activo, en el que se establece que ningún elemento o funcionario, sin importar cargo, puede usar celular particular en las instalaciones.

Se menciona en el documento que solo se podrá usar un celular en caso de emergencia, asuntos oficiales o con autorización expresa del superior inmediato, en caso de no acatarse la disposición se determinarán las sanciones que corresponden.

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Otoniel Barrón Valdez, el Secretario de Seguridad Pública, informó, en días pasado que se inició una investigación administrativa para certificar la autenticidad de la fotografías que circularon, en las que se aprecia a un presunto oficial en servicio de monitoreo, observando en una pantalla gigante de sus oficinas un juego de futbol.

En las imágenes que se conocieron, se pudo apreciar que un elemento encargado del monitoreo de las cámaras de seguridad, con los pies encima de su escritorio, observó uno de los encuentros del Mundial de Futbol, sin que se detallara su identidad.

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jecg