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Culiacán, Sin.- Pese al intenso operativo que se desplegó en Mazatlán, con motivo del periodo vacacional de verano, los hechos de violencia continúan, en nuevos hechos de violencia que se registraron, en dos de ellos, fueron privados hubo igual número de personas muertas y uno más tuvo que ser trasladado a un hospital.
La Fiscalía General del Estado, en su reporte de los eventos de alto impacto documentó que en el puerto, en la calle Teniente Azueta, en pleno centro del puerto una persona del sexo masculino fue asesinado y otro fue localizado sin vida en el fraccionamiento Bellavista.
En tanto que en el sector de Lomas de Mazatlán, un joven que viajaba en una motocicleta fue atacado a balazos por personas desconocidas, cuando circulaba por la calle Cerro de la Bufa, por lo que socorristas de la Cruz Roja le brindaron ayuda y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
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Durante la noche del viernes pasado y la madrugada del sábado, en diversos puntos de la ciudad de Mazatlán se escenificaron una serie de hechos de violencia, en donde hubo detonaciones de artefactos explosivos y disparos, con un reporte de dos personas muertas.
Sobre los acontecimientos, en un reporte oficial de la Secretaria de Seguridad Pública se informó que se logró detener a cuatro personas armadas, una de ellas resultó lesionada, por lo que se le brindó atención médica.
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También, se dio a conocer que en el Fraccionamiento Pradera Dorada Sexta Etapa, se logró rescatar a dos personas que se encontraban privadas de su libertad, atadas de pies y manos, con el rostro cubierto, en cuya acción se detuvo a cuatro personas, tres de ellos son menores de edad.
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