Una de las rivalidades más grandes del futbol mundial es la que protagonizan Brasil y Argentina en la Conmebol. Se trata de dos selecciones acostumbradas a ganar y que, a lo largo de la historia, han protagonizado partidos memorables en distintas competencias organizadas por la FIFA.

Por ello, no resulta sorprendente que ambas aficiones celebren los tropiezos de su eterno rival y disfruten de sus derrotas en instancias decisivas. Ese sentimiento parece haber llegado incluso a uno de los futbolistas de la selección brasileña.

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Se trata de Richarlison, delantero de Brasil, quien estuvo atento a la final entre España y Argentina y no ocultó su felicidad al ver caer a la Albiceleste.

En un video compartido por Amanda Araújo, pareja del atacante, se observa al futbolista celebrar efusivamente el gol de Ferran Torres, anotación que significó la victoria de España en la final del Mundial.

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Richarlison, quien incluso se tiró al piso al momento de la jugada, calificó como una auténtica belleza el tanto del delantero español y festejó al ver que Argentina no pudo conquistar el bicampeonato en el torneo de la FIFA.

La reacción del jugador no tardó en hacerse viral en redes sociales y dividió opiniones entre los aficionados. Mientras algunos brasileños respaldaron su actitud, varios seguidores argentinos aprovecharon para recordarle que el actual futbolista del Tottenham no entró en los planes del técnico Carlo Ancelotti para disputar el certamen.