Francia se quedó a la puerta de disputar una nueva final de la Copa del Mundo, que hubiera sido su tercera de manera consecutiva.

Sin embargo, España la superó (0-2), en las semifinales, en el AT&T Stadium de Dallas y se despidió de Norteamérica 2026.

Les Bleus cayeron al partido por el tercer lugar, donde se enfrentaron a Inglaterra, que perdió (1-2) con Argentina en la otra llave.

En el juego por la medalla de bronce, el equipo galo no pudo con los Tres Leones y perdió (4-6) sobre la cacha del estadio Miami.

Además del dolor de haberse quedado con el cuarto lugar del Mundial, Francia también sufrió la partida del que fuera su director técnico por los últimos 14 años: Didier Deschamps.

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El experimentado entrenador francés ya había adelantado que este será su último torneo al frente de Les Bleus.

Tras concretarse la eliminación, la selección gala y la Federación Francesa de Futbol le dedicaron un conmovedor mensaje de despedida a través de sus redes sociales.

"La FFF agradece al seleccionador nacional Didier Deschamps por el trabajo excepcional realizado al frente de Equipo de Francia. Hay trayectorias que marcan de manera duradera la historia de una institución y de un país. Para siempre en la historia del futbol francés", publicaron.

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Además, agradeció que, a lo largo de casi una década y media, fuera el culpable de que Les Bleus fueran competitivos y alcanzaran varias disputas por los títulos en diferentes torneos.

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"Bajo su autoridad, durante catorce años, el Equipo de Francia ha recuperado credibilidad, respeto y amor al mantenerse en el más alto nivel mundial, ganando la Copa del Mundo 2018, la Liga de Naciones 2021 y alcanzando varias finales importantes, todo ello conservando una regularidad extraordinaria", valoró.

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De igual forma, la escuadra gala reconoció que "su huella permanecerá indeleble en Clairefontaine y en el corazón de los millones de aficionados" y le agradeció "infinitamente" por los 185 partidos disputados y las 120 victorias obtenidas bajo su gestión.

"Didier Deschamps sabido transmitir una cultura del rendimiento y de la responsabilidad que permanecerá como referencia para las generaciones futuras. Ha acompañado el surgimiento de numerosos internacionales, ha federado varios grupos alrededor de valores sólidos y ha contribuido a fortalecer el vínculo único entre los franceses y su equipo nacional", finalizó.