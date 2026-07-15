España se instaló en la final de la Copa del Mundo, luego de imponerse (0-2) a Francia en el AT&T Stadium de Dallas.

Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, La Roja eliminó a Les Bleus y peleará por bordar la segunda estrella en su escudo.

Luego se la gran exhibición que ofrecieron los españoles, Luis de la Fuente habló en conferencia de prensa y compartió lo que les comentó a sus jugadores antes de jugar contra la plantilla más costosa del planeta.

“Nuestro mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que se encontraba enfrente con el mejor equipo del mundo. La mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística es con orden, equilibro, sacrifico, esfuerzo e interpretando muy bien las fases de juego”, declaró.

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Mikel Oyarzabal y Luis De La Fuente con la selección de España, durante el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

El director técnico riojano señaló que la clasificación a la disputa por el trofeo de Norteamérica 2026 “no es casualidad, es talento, trabajo y sacrificio, no es gratis” y valoró contar con “una generación de futbolistas excepcional, que tiene una actitud encomiable”.

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“No teníamos duda de que siendo nosotros mismos íbamos a hacerle mucho daño a Francia, conocíamos muy su potencial, pero también teníamos la manera de desactivarla y contrarrestarla. Me sorprendo, constantemente, de verdad de lo que es capaz de hacer este equipo, es que se mejora en la versión de un partido a otro, el margen es infinito. Es un equipo muy comprometido, un grupo de jóvenes maravillosos, el gran merito es ellos”, expresó.

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Respecto al rival que le gustaría enfrentar en Nueva York/Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio, el seleccionador español admitió que no tiene alguna elección, pero confesó que preferiría a La Albiceleste por una razón.

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“Este partido era una final anticipada, pero el de Argentina contra Inglaterra es otra, no en vano nos encontramos las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA. No estamos para preferencias, esperamos a la que nos toque con los brazos abiertos. Tengo mucha ilusión por enfrentarnos con Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, antes de venir al Mundial cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas”, se sinceró.

De cara al partido que definirá al campeón del Mundial 2026, el timonel de La Roja compartió sentirse “muy feliz y orgulloso” porque “es muy difícil llegar a una final” y estableció que lucharán por ganar el segundo título en la historia de España.

“Las finales son para jugarlas, luego si la ganas o no… sólo la va a ganar uno, valoro el recorrido y lo difícil que es llegar a disputarlas, eso es lo más importante. Queda un paso más, es el más difícil, [pero] estamos deseando ya jugar la final. No nos conformamos con esto, vamos a ir a pelear, obviamente, como corresponde para intentar conseguir este campeonato del mundo”, sentenció Luis de la Fuente.