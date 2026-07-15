La Luna de Ciervo será uno de los fenómenos astronómicos más esperados de julio y ofrecerá una oportunidad para observar el satélite natural en todo su esplendor.

Durante varios días, la luna llena de julio iluminará el cielo y podrá apreciarse desde distintos puntos de México, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Luna de Ciervo 2026. Foto: Star Walk

¿Cuándo será la Luna de Ciervo 2026 en México?

La Luna de Ciervo podrá apreciarse entre el martes 28 y el jueves 30 de julio de 2026, de acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk.

Aunque el disco lunar lucirá prácticamente completo durante esas tres noches, la fase exacta de luna llena ocurrirá el miércoles 29 de julio a las 8:36 de la mañana, tiempo del centro de México. Debido a que ese instante sucederá con luz solar, la mejor experiencia para observar el fenómeno será durante la noche previa y la noche posterior.

Luna de Ciervo consiste en que el astro luzca 14% más grande y 30% más brillante. Foto: Pexels

Desde el anochecer del 28 de julio la Luna ya mostrará un brillo intenso, mientras que el 29 y el 30 continuará ofreciendo una vista llamativa para quienes deseen seguir el fenómeno.

En el caso de la Ciudad de México, especialistas señalan que uno de los mejores momentos para contemplarla será alrededor de las 7:34 de la tarde, poco después del atardecer, cuando el satélite aparezca sobre el horizonte.

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¿Dónde podrá verse la Luna de Ciervo?

Si el clima lo permite, la Luna de Ciervo 2026 será visible en prácticamente todo el territorio nacional. La presencia de nubes o lluvia será el principal factor que podría dificultar la observación del fenómeno.

Por ello, quienes planeen admirarla deberán consultar el pronóstico meteorológico de su localidad y elegir un sitio con poca contaminación lumínica para obtener una vista más clara del cielo nocturno.

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¿Cómo tomar buenas fotos de la Luna de Ciervo?

La NASA recomienda utilizar algunas técnicas sencillas para conseguir mejores fotografías de la luna llena de julio, ya sea con una cámara profesional o con un teléfono celular.

¿Cómo tomar buenas fotos de la Luna de Ciervo? Foto: IA

Una de las principales sugerencias es colocar el equipo sobre un trípode para evitar movimientos durante la captura. También conviene activar el modo manual de la cámara para tener un mayor control sobre la imagen y dirigir el enfoque directamente hacia la Luna.

En los teléfonos móviles, una opción útil consiste en mantener presionada la pantalla sobre el área donde aparece el satélite para bloquear el enfoque automático y evitar que cambie durante la toma.

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¿Por qué se llama Luna de Ciervo la luna llena de julio?

El nombre Luna de Ciervo está relacionado con una tradición difundida por el Almanaque del Viejo Granjero, una publicación estadounidense que desde 1792 recopila información sobre ciclos lunares, estaciones del año y otros fenómenos astronómicos.

Aunque con frecuencia se atribuye el origen de estos nombres a pueblos indígenas de Norteamérica, la denominación que se conoce actualmente fue popularizada por dicho almanaque.

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Además, de acuerdo con algunas versiones, su nombre hace referencia al periodo del verano en el que los ciervos machos desarrollan nuevamente sus astas. Hacia finales de julio, estos cuernos alcanzan una etapa avanzada de crecimiento, volviéndose más resistentes después de haber permanecido cubiertos por una capa de tejido aterciopelado rica en sangre.

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