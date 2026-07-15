Culiacán, Sin.- Dentro de sus propios hogares, dos mujeres, una de ellas menor de edad, de nombre Luna Dayán “N”, de 17 años de edad, fueron atacadas a balazos por personas armadas que ingresaron en forma violenta, en ambos casos, las féminas perdieron la vida, por lo que sus casos, son investigados como feminicidios.

En el primer caso que tuvo lugar en una vivienda de la calle Senderos, de la colonia Los Huertos, en la capital del estado, civiles armados irrumpieron el hogar de la jovencita, Luna Dayan, la cual recibió varios disparos cuando se encontraba en su recamara, por lo que sus familiares la trasladaron a un hospital.

La menor de edad, fue declarada muerta poco después de su ingreso a los servicios médicos, por lo que las autoridades de la Fiscalía General del Estado abrieron una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Lee también Muere policía municipal tras arrojarse de un puente vial en León, Guanajuato; "No se pongan tristes", el mensaje que dejó en video

Asesinan a dos mujeres dentro de sus viviendas. Foto: Especial

Una segunda agresión con las misma s características tuvo lugar en una vivienda de la sindicatura de Villa Juárez, donde se reportó el fallecimiento de la joven Yajaira “N”, de 23 años de edad, la cual recibió varios impactos de bala en el cuerpo.

Las autoridades judiciales fueron notificadas que en una casa del callejón Ezequiel Valenzuela, de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, personas armadas se introdujeron a la fuerza y privaron de la vida a una joven, pese a que se desplegó un operativo no se logró detener a los presuntos agresores.

[Publicidad]

LL