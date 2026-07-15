Los alcaldes de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pusieron en marcha el operativo conjunto ‘Verano Seguro’, el cual contará con un despliegue de policías, patrullas, motopatrullas, drones y puntos de vigilancia en las colonias ubicadas en los límites de ambas demarcaciones.

La estrategia estará vigente del 16 de julio al 31 de agosto y mantendrá presencia operativa las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el objetivo de prevenir robos a casa habitación y proteger el patrimonio de las familias que salgan de vacaciones.

Durante el banderazo de salida, el alcalde de Cuajimalpa señaló que la coordinación es fundamental para proteger las zonas fronterizas del poniente del Valle de México, especialmente durante los periodos en los que disminuye la presencia de vecinos en las colonias.

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Explicó que el operativo reforzará la vigilancia en puntos estratégicos y permitirá mantener presencia institucional permanente para reducir las oportunidades de que se cometan distintos delitos.

“Estamos convencidos de que solamente con coordinación y con la presencia de las alcaldías en la zona limítrofe vamos a mantener los buenos resultados alcanzados en los últimos años”, afirmó el alcalde Carlos Orvañanos.

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Cuajimalpa aportará más de 15 elementos, tres unidades, dos motopatrullas y dos drones. Estos recursos serán desplegados en los cuadrantes limítrofes con Miguel Hidalgo y el municipio de Huixquilucan.

Al respecto, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, dijo que este esfuerzo conjunto busca que, como en cada periodo vacacional, mientras los vecinos descansan, las autoridades vigilen y cuiden de sus bienes.

“Cada uno pone su granito de arena, cada uno contribuye con unidades, con elementos y con tecnología para vigilar mejor esta zona que compartimos frontera; seguimos trabajando sin fronteras, pensando que en esta colonia la gente no sabe exactamente qué le toca a cada gobierno y, como la respuesta no es a mí no me toca, nos ponemos a trabajar en conjunto para sumar las fuerzas, y así tener mejores resultados para garantizar la seguridad”, dijo.

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Tabe afirmó que la meta es tener saldo blanco y que no se comentan delitos, por lo que los vecinos pueden estar tranquilos, porque con esta coordinación y la preparación entre ambas alcaldías, los resultados han sido exitosos y una vez más la zona poniente de la capital será la más vigilada de la CDMX.

La alcaldía Miguel Hidalgo instalará de manera estratégica en la zona limítrofe 15 puntos fijos de vigilancia, 4 unidades y 24 elementos, además de que estará operando el Centro de Monitoreo de Duraznos vigilando esta zona para garantizar la seguridad de vecinas y vecinos.

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mahc/LL