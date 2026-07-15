La Honda CR-V continúa siendo el modelo más importante de la marca en el país. La SUV compacta se ha ganado la preferencia del público mexicano gracias a atributos como confiabilidad, espacio interior y una experiencia de manejo equilibrada. Sin embargo, durante junio hubo otro vehículo que prácticamente igualó su desempeño: el Honda City.

Honda de México cerró junio de 2026 con 2,991 vehículos comercializados, un crecimiento de 8.2% respecto al mismo mes de 2025. En el acumulado de enero a junio, la firma registra 19,755 unidades vendidas, cifra que representa un incremento de 5.4% frente al mismo periodo del año pasado, manteniéndose por encima del crecimiento de la industria automotriz nacional.

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Honda CR-V sigue siendo el Honda más vendido en México

Durante junio, Honda CR-V registró 773 unidades vendidas, suficientes para mantenerse como el vehículo más exitoso de la marca en 2026. En el acumulado anual, la SUV suma 5,135 unidades.

Por su parte, Honda City alcanzó 772 unidades comercializadas en junio, apenas una menos que la CR-V. Además, acumula 4,976 unidades en el año, con un crecimiento de 63.2% frente a junio de 2025 y de 117.4% en el acumulado anual.

La diferencia entre ambos modelos es mínima, por lo que el sedán podría acercarse aún más al liderato durante la segunda mitad del año.

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Conoce el nuevo Honda City. Foto: Honda Car India

Las camionetas son el segmento más importante para Honda

Las SUV y camionetas de pasajeros representaron 1,983 unidades durante junio, equivalentes al 66.3% de las ventas totales de Honda en México.

Dentro de este segmento destacan:

Honda CR-V: 773 unidades en junio / 5,135 acumuladas.

Honda BR-V: 579 unidades en junio / 2,757 acumuladas.

Honda HR-V: 527 unidades en junio / 3,934 acumuladas.

Honda Pilot: 104 unidades en junio / 764 acumuladas.

Los números dejan claro que las camionetas continúan siendo el principal motor de crecimiento para la marca en el mercado mexicano.

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Los automóviles mantienen una participación relevante

Aunque las SUV dominan las ventas, los automóviles todavía tienen un papel importante dentro del portafolio de Honda.

Honda City: 772 unidades en junio / 4,976 acumuladas.

Honda Civic: 139 unidades en junio / 1,376 acumuladas.

Honda Accord: 22 unidades en junio / 292 acumuladas.

Entre ellos, el Honda City destaca como el modelo con mayor crecimiento y uno de los principales responsables del buen momento comercial que atraviesa la marca.

El Honda Civic Hydrid 2025 cuenta con una gran variedad de sistemas de asistencia y de seguridad. Foto: Honda

Honda Prelude continúa ganando terreno

Uno de los lanzamientos más recientes de Honda en México es el Prelude. El coupé deportivo registró 6 unidades vendidas durante junio, para alcanzar un acumulado de 62 unidades desde su llegada al mercado.

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Si bien se trata de un vehículo de nicho, sus cifras reflejan un crecimiento gradual dentro de la oferta de productos de la marca.

Foto: Edgar Silva Fuente S. El Universal

Con la primera mitad del año concluida, Honda mantiene una tendencia positiva en México, impulsada principalmente por sus SUV y por el buen desempeño de modelos como CR-V y City, que continúan disputándose el liderato interno de ventas.

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