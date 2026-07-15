Para quienes nos encantan los autos, Goodwood es uno de los eventos más importantes por la cantidad de vehículos de todo tipo que ahí circulan, pero también por las novedades que diversas marcas presentan en sociedad. Una de ellas fue MG, con quien tuvimos la oportunidad de viajar hasta Reino Unido para conocer tanto el Festival of Speed como para adentrarnos en los planes en los que están trabajando para un futuro próximo.

Foto: MG

Nuevos motores PHEV

La cita tuvo inicio en las oficinas centrales de MG en Londres, desde donde la marca nos explicó que están trabajando en una nueva familia de motorización PHEV que buscan ser más eficientes, potentes y con mejor desempeño en diversos escenarios. Se trata de un motor 1.1 turbo y 1.5 turbo, que estarán asociados a una nueva transmisión diseñada para autos híbridos además de una batería de 3.6 kWh de estado semisólido.

Lo que esto significa es que, por parte de la batería, recurre a una nueva manera de interpretar la química para ofrecer mayor autonomía, especialmente en climas de frío extremo, además de tener una respuesta más homogénea en conjunto con el motor de combustión. Ello se traduce en menos vibraciones y ruido al acoplarlo, pero también en un desempeño superior en situaciones de alta demanda energética, como una pendiente prolongada. Claro que por tratarse de una batería semisólida, será 40% más eficiente que la actual generación de baterías, permitiendo que el 90% del uso sea en modo eléctrico bajo un uso citadino.

Foto: MG

Esta nueva tecnología se comenzará a usar en el MG ZS 2027, que es cuando se presentará la siguiente generación del modelo. Esto nos habla de que la marca piensa en ofrecer soluciones de vanguardia en productos al alcance de todos, cosa que David Allison, Director de Planeación y Producto nos comentaba mientras charlábamos en Goodwood, pues parte de los objetivos de MG es acercar la innovación al público en general sin importar el país o región en la que se encuentren.

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MG Go!

Pasada la clase de química, Jozef Kaban, Vicepresidente de Diseño de SAIC, explicó con emoción acerca de uno de los autos que vienen para la marca, siendo el MG Go! una propuesta conceptual de lo que se busca a futuro: retomar la esencia de autos pequeños pero divertidos, de líneas rectas que busquen transmitir velocidad y precisión. Este auto concepto se inspira en el MG B GT en un hatchback que, a juzgar por su aspecto, plantea ser un pocket rocket dado el tratamiento aerodinámico y diseño atrevido.

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Foto: MG

Faros redondeados, pintura naranja, detalles en azul, blanco y negro son parte de la carta de presentación del MG Go!, que se piensan también como un auto carismático para atraer no sólo a gente joven en edad, sino joven en espíritu.

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MG Cyber

Por otro lado, el MG Cyber es la propuesta conceptual de lujo emocional, que toma parte del nombre del Cyberster como estandarte para alzarlo en un crossover elegante, atlético y sofisticado. De líneas primordialmente rectas, el MG Cyber plantea encaminarse hacia la gama alta de SUVs y crossovers de la firma, por lo que no sería raro esperar que el nombre Cyber pudiera convertirse en una submarca a futuro, aunque no es nada confirmado.

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Foto: MG

Para finalizar, no hay que olvidar que tanto el MG Go! como el MG Cyber son autos concepto por ahora, por lo que no cuentan con ningún tipo de especificación mecánica ni fecha programada para la venta. Sin embargo, podemos imaginar que integren algún grado de electrificación mientras que serán el parteaguas de diseño para las futuras generaciones de modelos ya existentes en la actualidad.

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