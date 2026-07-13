Mercedes presentó su nuevo deportivo eléctrico el CLA 45 4MATIC+, que promete brindar más potencia y estabilidad a altas velocidades gracias a la incorporación de tres motores de flujo axial y a su alerón activo en el borde trasero.

Además, la marca alemana confirmo que gracias a una tracción integral totalmente variable, una suspensión adaptativa y una aerodinámica activa, el compacto ofrece un nuevo placer de conducción. Si quieres conocer sus características en Autopistas te contamos.

Conoce el nuevo Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+. Foto: Mercedes-Benz Media

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¿Cómo es el Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+?

De acuerdo con la marca, el nuevo Mercedes‑AMG CLA 45 4MATIC+ estará disponible en dos versiones: sedán y Shooting Brake.

Como lo mencionamos anteriormente, cuenta con tres motores eléctricos de flujo axial: dos en el eje trasero y uno en el eje delantero. El deportivo genera 500 kW (680 hp) de potencia, permitiéndole acelerar de 0 a 100 en 2.7 segundos, así como una velocidad máxima de 250 km/h (270 km/h con paquete AMG DYNAMIC PLUS)

Este modelo ofrece más de 670 km de autonomía para la versión sedán y 640 km para el Shooting Brake. Gracias a la combinación de tecnología innovadora de baterías, aerodinámica y un sistema de gestión térmica.

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El deportivo genera 500 kW (680 hp) de potencia. Foto: Mercedes-Benz Media

En cuanto al tiempo de carga, cuenta con una arquitectura de 800 voltios que le permite cargar hasta 330 kW y completar del 10% al 80% en sólo 22 minutos. Incluso, en diez minutos se suministra suficiente energía para proporcionar una autonomía de más de 270 km, lo que lo posiciona como una opción atractiva.

Si hablamos del diseño del auto, un punto destacado es la parte delantera específica de AMG que está disponible con una parrilla iluminada opcional, mientras que en la parte trasera incorpora un difusor. El interior tiene componentes específicos de AMG, como asientos performance, un volante AMG, elementos decorativos exclusivos y tapicería de alta calidad.

Finalmente, el modelo integra la nueva generación de MBUX como parte del sistema de infoentretenimiento, permitiéndole a los usuarios utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT, Microsoft Bing y Google Gemini.

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La cabina del auto integra herramientas de IA. Foto: Mercedes-Benz Media

¿Cuándo llega el Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+?

¿Cuándo llegará al mercado? Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento, sin embargo, como suele ocurrir con otros modelos, llegará poco a poco a distintas regiones. Asimismo, el precio no fue revelado, por lo que habrá que esperar a que Mercedes lo haga oficial.

Este auto deportivo nos deja claro que la marca se encuentra en constante evolución y tienen el objetivo de ofrecer nuevas experiencias tras el volante, así como mantener vivo el mercado de los modelos eléctricos.

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