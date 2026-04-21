Mercedes-Benz abrió un nuevo capítulo en su historia con la presentación de su nuevo Clase C totalmente eléctrico. Este modelo llegó para redefinir la forma en la que se conducen los vehículos de este segmento, sin perder sus valores tradicionales: elegancia, comodidad, inteligencia y deportividad.

La llegada del Clase C eléctrico no significa la desaparición de las versiones impulsadas con gasolina, por el contrario, ahora los conductores podrán elegir una alternativa con tecnología más limpia, manteniendo la misma potencia que caracteriza a los autos de la marca. Hoy, en Autopistas, te contamos todos los detalles de lo nuevo de Mercedes-Benz.

Este auto es una alternativa con tecnología más limpia dentro del segmento deportivo. Foto: Mercedes-Benz

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¿Cómo es el nuevo Clase C eléctrico?

Este auto cuenta con una parrilla con 1,050 puntos iluminados LED y con una expresiva parte trasera deportiva tipo GT. Además, su silueta está diseñada para brindar una sensación aerodinámica, pues presenta formas fluidas con materiales refinados de artesanía de la más alta calidad.

El Clase C eléctrico es un modelo que combina la parte más deportiva con agilidad y un confort premium que permite a los conductores una nueva experiencia de conducción, todo gracias a: la suspensión neumática Airmatic (que mejora la eficiencia en autopistas), la dirección del eje trasero y su interior diseñado como un espacio con mucha libertad de movimiento.

Como parte de los sistemas eléctricos, Mercedes-Benz integró una batería con 94 kWh de contenido energético utilizable que permite una autonomía de hasta 762 kilómetros. La marca indica que puede alcanzar 325 kilómetros en tan solo 10 minutos de recarga.

En cuanto a tecnología, cuenta con el asistente virtual “MBUX” con IA generativa, que lleva a cabo conversaciones complejas con la memoria, generando respuestas inteligentes y con una sensación de familiaridad.

Así es el interior del nuevo Mercedes. Foto: Mercedes-Benz

Si hablamos del interior del auto eléctrico, Mercedes-Benz fusionó una estética analógica y digital. Tiene una pantalla de 99.3 centímetros, un par de portavasos, dos bandejas ergonómicamente optimizadas y ventiladas para carga inalámbrica, un panel de control con botones y un interruptor de rodillo para control de volumen.

Otro de los puntos más destacados es la iluminación ambiental que cuenta con una opción de visualización de sonido; básicamente permite una experiencia inmersiva en la que la música es visible. Cuenta con un sistema de sonido envolvente 4D Burmester opcional.

Cuenta con una expresiva parte trasera deportiva tipo GT. Foto: Mercedes-Benz

¿Cuándo llega el nuevo Clase C eléctrico?

¡Tómalo en cuenta! El nuevo Clase C eléctrico de Mercedes-Benz tiene un lanzamiento previsto para el segundo semestre de 2026, aunque no hay un precio definido. En cuanto al mercado mexicano, se espera que este auto llegue en algún punto del 2027.

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