Las altas temperaturas pueden ocasionar que tu vehículo se caliente, especialmente cuando hay tráfico porque el motor no logra disipar el calor. Esto produce diversas fallas, entre ellas, lo que comúnmente se conoce como "auto desvielado".

Para prevenir este problema, que además es uno de los más costosos de reparar, en Autopistas te compartimos una serie de consejos.

El motor debe estar a una temperatura promedio de 85 °C y 105 °C. Foto: Freepik

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¿Por qué motivos se puede desvielar el motor?

De acuerdo con la empresa Kavak, cuando un auto se desviela significa que una o varias bielas se separan o fracturan del cigüeñal del motor. Esta pieza es vital, pues permite el movimiento lineal de los pistones y transmite la potencia generada hacia el sistema de transmisión.

Pero, ¿qué provoca que se desviele? Casi siempre es consecuencia de falta de lubricación o sobreesfuerzo dentro del motor.

En el primer caso, cuando el aceite es insuficiente, está en mal estado o no circula bien, las piezas internas como la biela y el cigüeñal se rozan directamente, generando calor y desgaste hasta que se dañen.

Y en el segundo escenario, puede ocurrir por sobrecalentamiento, es decir, exigir demasiado el motor y también por la entrada de agua cuando llueve o se cruza una inundación.

La lubricación es clave para que no se desviele el motor. Foto: Pixabay

¿Cómo evitar que el motor se desviele?

Si percibes que tu auto se está sobrecalentando en medio del tráfico, prueba lo siguiente para protegerlo:

Levanta la tapa del motor para disipar el calor

Deja encendido el switch para que el ventilador siga trabajando

No intentes abrir la tapa del radiador sin que el motor se enfríe

Corrobora que el radiador no tenga fugas y agujeros

Además, Volkswagen indica en su blog que existen señales para identificar esta falla y reaccionar a tiempo, por ejemplo, la aguja de temperatura está en la zona roja, la existencia de vapor en el cofre, un olor a quemado, la pérdida de potencia y ruidos anormales en el motor.

Si se detectan las anteriores señales, el fabricante aconseja apagar de inmediato el aire acondicionado y encender la calefacción al máximo para que el calor se transfiera al habitáculo, lo que puede reducir la temperatura del motor.

Y si el motor ya está desvielado, lo mejor es orillarse y llamar a una grúa para que se hagan las revisiones necesarias. Eso sí, esta falla es costosa de reparar.

El mantenimiento es clave para evitar que el motor se desviele. Foto: Pexels

Tips extra de mantenimiento

Reemplaza el filtro del combustible cuando ya no funciona bien.

Cambia las bujías y cables cuando sea necesario.

No acelerar y frenar bruscamente.

Cambia el aceite con regularidad.

Llenarel tanque de gasolina antes de que se vacíe.

Recuerda que para evitar que el motor se desviele no sólo necesitas evitar situaciones que produzcan sobrecalentamiento, sino revisarlo y darle mantenimiento de manera periódica.

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