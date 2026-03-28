Los vehículos híbridos han marcado tendencia en la industria automotriz en México, por ello MG Motor México presenta dos vehículos que prometen innovar lo que una SUV representa: elegancia contemporánea y potencia eficiente.

Conoce la MG ZS HYBRID+ y MG HS HYBRID+, dos modelos pensados para quienes buscan una camioneta urbana, pero cargada de tecnología, seguridad y eficiencia.

MG Motor apuesta en México por suv hibridas. Foto: Edgar Silva Fuente S.

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MG ZS HYBRID+

La MG ZS Hybrid+ representa uno de los saltos más importantes para MG en México. Tras el éxito de la versión de gasolina, esta variante híbrida llega para competir directamente en un segmento donde la eficiencia y el equipamiento tecnológico son las prioridades.

Elegancia moderna

El diseño exterior de la MG ZS Hybrid+ 2026 muestra una evolución clara hacia una imagen más moderna y sofisticada. Al frente destaca una parrilla de mayor tamaño con patrones más elaborados que recuerdan a su hermano menor, el MG 3, y que les otorga una presencia más fuerte y cercana a segmentos superiores.

Los faros LED refuerzan esa sensación tecnológica, mientras que el cofre y las líneas de la carrocería adoptan trazos más suaves.

En el perfil, la SUV mantiene su esencia urbana, pero ahora luce más equilibrada y robusta, apoyada por rines de mayor tamaño que aportan un toque deportivo con acabado bitono.

En la parte trasera, el rediseño es evidente con calaveras LED más finas y un tratamiento más limpio y horizontal que acentúa la amplitud visual del vehículo.

Además, la combinación de colores y materiales de la fascia trasera ayuda a reforzar la imagen de sofisticación.

La nueva suv apuesta por potencia y diseño elegante. Foto: Edgar Silva Fuente S.

Interior más refinado

En el interior, la transformación es aún más notoria, con una cabina que prioriza la tecnología y la limpieza visual. El tablero incorpora una pantalla central de 12.3 pulgadas junto con un cuadro de instrumentos digital del mismo tamaño, con múltiples ajustes que hacen más fácil la conducción, lo que genera un ambiente contemporáneo.

La reducción de botones físicos permite un diseño minimalista, pero conservando los más importantes, acompañado por una consola central más ergonómica con espacio para colocar el celular o llaves.

También se percibe una mejora en materiales y acabados, especialmente en el tablero y puertas con textura suave, lo que eleva la percepción de calidad y se acompaña de detalles contrastantes tipo aluminio.

El espacio interior se optimiza gracias a la nueva plataforma, ofreciendo mayor comodidad para los ocupantes tanto en espacio como en la suavidad de los asientos —los delanteros con calefacción—, y una cajuela que fácilmente permite a una familia meter todo el equipaje para unas vacaciones, con 443 litros de capacidad.

Potencia eficiente

Una vez que nos abrochamos los cinturones, los primeros 60 km/h resultan silenciosos y confortables, dado que el andar es totalmente eléctrico. Sin embargo, al pisar el acelerador con mayor fuerza, es posible sentir una respuesta que emociona, pues tener 191 caballos de potencia combinada en una camioneta subcompacta es interesante.

Más interesante aún, regresando al manejo urbano, es que se puede circular en modo eléctrico en la mayoría de calles, lo que le otorga más de 25 km/l en ciudad. Es como recorrer media ciudad con un litro de gasolina, y puede recorrer hasta 60 kilómetros solamente con electricidad.

Los interiores de las suv buscan un aspecto refinado. Foto: Edgar Silva Fuente S.

Tecnología Duo Drive

Así como en MG3 Hybrid+ y HS Hybrid+, ZS Hybrid+ comparte la tecnología Duo Drive. A diferencia de los sistemas híbridos convencionales, que se enfocan principalmente en la propulsión, la tecnología Duo Drive de MG también interviene directamente en la transmisión.

Para lograrlo, integra un generador de torque eléctrico de 45 kW, que trabaja en conjunto con la transmisión automática de 3 velocidades (AT) y un motor eléctrico de 100 kW, todo gestionado por una unidad inteligente de control de marchas que permite alcanzar una eficiencia de transmisión del 96.44%.

Para complementar el sistema híbrido, MG ZS incorpora un motor 1.5 litros que desarrolla 108 hp y 128 nm de torque, el cual ofrece un equilibrio entre eficiencia energética y desempeño dinámico.

Con Duo Drive, MG marca una evolución de la movilidad híbrida al combinar ingeniería avanzada, eficiencia energética y una experiencia de manejo con carácter eléctrico, posicionándose como una de las propuestas más avanzadas del segmento en ahorro de combustible y autonomía.

Lo tiene todo

Por si fuera poco, la MG ZS Hybrid+ cuenta con seis bolsas de aire, 14 asistencias a la conducción y cámara 360° para mayor seguridad. En resumen, la MG ZS Hybrid+ presenta un diseño maduro con gran tecnología, logrando una SUV completa.

MG HS HYBRID+

La segunda generación de la MG HS ya está en nuestro país, lo que significa que lo único que trae consigo de la anterior es el nombre. Esta nueva variante, además de ostentar un diseño renovado, más espacio y tecnología actualizada, ahora hace alarde de una mecánica híbrida tradicional que es más sencilla de usar en comparación con la híbrida enchufable, con consumos sumamente bajos para su categoría: SUVs compactos.

Estilo contemporáneo

Las líneas generales las inició el MG3, con faros alargados y parrilla colocada en la fascia con una semejanza de boca, pero que en la HS se refina para lucir más agresiva.

Detalles cromados y en negro brillante complementan el frente, mientras que el costado es bastante clásico en cuanto a proporciones, pero aporta elegancia de auto británico.

Finalmente, la parte trasera es donde más llama la atención, con una barra de luz a lo ancho y ópticas con formas inspiradas —según la marca— en el edificio londinense “The Shard”, que tiene una punta triangular.

Adicionalmente, algo que quienes buscan discreción agradecerán es que la MG HS Hybrid+ no luce como “nave espacial” a diferencia de algunos híbridos; únicamente la insignia delata su motorización.

Una propuesta híbrida de MG. Foto: Edgar Silva Fuente S.

Tecnología y espacio

En el interior, sorprende la pantalla dual de 24.6 pulgadas que combina el cuadro de instrumentos con el sistema de infoentretenimiento, fácil de entender y usar, además de mantener botones de acceso rápido.

Esto se complementa con un tablero de tacto suave y detalles tipo aluminio que aportan distinción.

Los asientos, forrados en piel sintética, cuentan con ajuste eléctrico, mientras que la segunda fila ofrece buen espacio, salidas de aire y puertos USB.

La cajuela, con apertura eléctrica, tiene una capacidad de 441 litros, ideal para uso familiar o viajes.

Potencia confortable

La combinación del motor 1.5 litros con el motor eléctrico de 61 kw otorga una potencia de 195 caballos de fuerza, priorizando la electricidad la mayor parte del tiempo.

El arranque es suave, pero con suficiente torque para incorporaciones, mientras que la transición al motor de gasolina es silenciosa y progresiva.

Comparte la tecnología Duo Drive, que integra un generador de torque eléctrico de 135 kw, transmisión automática de 6 velocidades y un motor eléctrico de 61 kw, con una eficiencia de transmisión del 96.44 porciento.

La suspensión es cómoda incluso en calles irregulares, gracias a un esquema trasero independiente multibrazo. A pesar de su potencia, logra consumos de hasta 25.6 km/l, lo cual es destacado para su segmento.

El modelo de MG promete tecnología y sofisticación. Foto: Edgar Silva Fuente S.

Una gran opción

Cuenta con seis bolsas de aire y el sistema MG Pilot de asistencias avanzadas a la conducción como equipamiento de serie.

Su precio inicia en $619,900, manteniendo un enfoque en seguridad, eficiencia y beneficios fiscales como la exención de tenencia y verificación, además de poder circular diariamente.

Fichas técnicas

MG ZS HYBRID+

Motor: 1.5 litros + EV

Potencia: 191 hp

Transmisión: Duo Drive 3 velocidades

Precio: $545,000 a $580,000

Características: tres niveles de regeneración energética y tres modos de manejo

MG HS HYBRID+

Motor: 1.5 turbo + EV

Potencia: 195 hp

Transmisión: Duo Drive 6 velocidades

Precio: $619,900 a $689,900

Características: espejos plegables automáticos e inclinación en reversa

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