Recorrer México por carretera es una experiencia ideal para quienes disfrutan los “road trips”, ya que su extensa red de caminos permite que los conductores atraviesen una diversidad de territorios y conecten con diferentes regiones, culturas y paisajes.

De acuerdo con la Red Nacional de Caminos, en 2025, la extensión de las carreteras en México alcanzó los 178,609 km de vías pavimentadas, incluyendo rutas federales, estatales, municipales, particulares y de cuota.

Pero hay ciertas vialidades que destacan por su longitud, y es importante que sepas cuántos kilómetros abarcan y qué estados que atraviesan si planeas salir de viaje. Aquí te compartimos el mapa.

Al viajar por carretera es fundamental respetar los límites de velocidad y usar el cinturón de seguridad. Foto: Freepik

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¿Cuál es la carretera más larga de México?

De acuerdo con información recopilada por Mapoteca Mx, la Carretera del Golfo (también conocida como Carretera Federal 180) es la más larga de todo el país, pues cuenta con una extensión de 2,293 kilómetros. Va desde Matamoros hasta Cancún, y su recorrido puede tomar alrededor de 24 horas o más.

Además de los destinos ya mencionados, esta vialidad atraviesa Tampico, Veracruz, Coatza/Mina, Villahermosa, Carmen, Campeche y Mérida, lo que la convierte en una ruta perfecta para quienes buscan explorar México desde su auto.

En el mismo mapa compartido por la fuente, donde también se detallan los kilómetros que abarca cada carretera, así como su número y apodo, hay otras carreteras que destacan por su extensión.

La Carretera del Golfo se considera la más larga de México. Foto: Mapoteca Mx

¿Qué otras carreteras largas hay en México?

Además de la Carretera del Golfo, existen otras vialidades que abarcan grandes distancias y que, sobre todo, facilitan el trayecto de miles de conductores. Según Mapoteca Mx, estas son sus extensiones:

Carretera Federal 200/Pacífico con 2,259 kilómetros. Carretera Federal 15/Occidente con 2,171 kilómetros. Carretera Federal 2/Norte-Ribereña con 2,047 kilómetros. Carretera Federal 45/Central con 1,865 kilómetros. Carretera Federal 1/Transpeninsular con 1,682 kilómetros. Carretera Federal 57 con 1,256 kilómetros. Carretera Federal 85/La Nacional con 1,175 kilómetros. Carretera Federal 40 con 1,143 kilómetros. Carretera Federal 54 con 1,113 kilómetros. Carretera Federal 190/Sur con 1,108 kilómetros.

Recuerda que en caso de viajar por carretera, debes revisar el estado de tu auto antes de salir y consultar las rutas que vas a tomar.

Una vez que te encuentres manejando, siempre respeta los límites de velocidad, mantén una distancia adecuada con el resto de vehículos y utiliza el cinturón de seguridad.

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