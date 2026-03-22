Seguramente, en más de una ocasión te has visto en la necesidad de ahorrar dinero y para lograrlo decides optar por alternativas como llenar tu auto con la gasolina más barata.

Esta idea no parece mala, pero a largo plazo puede traer consecuencias negativas si, por ejemplo, tu vehículo necesita combustible premium y no regular. En Autopistas te explicamos por qué.

De acuerdo con Ford, la gasolina premium suele producir una menor cantidad de emisiones contaminantes. Foto: Freepik

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¿Qué pasa si llenas tu auto con la gasolina incorrecta?

Si piensas llenar tu coche de gasolina premium con regular para ahorrarte unos cuantos centavos, debes saber que esta práctica podría ser dañina y tienes que evitarla. Y es que podría afectar componentes internos como los cilindros y el motor.

Lo ideal es siempre respetar el octanaje que tu vehículo necesita. Según el fabricante Dodge, éste “determina la capacidad del combustible para resistir la detonación en el motor, evitando que la mezcla de aire y gasolina se encienda de forma incontrolada”.

Si no utilizas el combustible correspondiente, a largo plazo podrían aparecer problemas como:

Deficiencia en la potencia y rendimiento

Problemas de arranque

Golpeteos y ruidos en el motor

Fallas en la bomba de combustible

Obstrucción de inyectores y filtros

Otro dato a considerar es que el octanaje de la gasolina magna es de entre 87 y 90 RON; mientras que el de la premium es igual o superior a 93 RON. Por lo general, la mayoría de vehículos utilizan el primero, pero los deportivos e híbridos requieren el segundo.

Para saber el octanaje de tu auto, consulta la etiqueta de la tapa del depósito o el manual del propietario. Foto: Freepik

Los expertos de Ford señalan que mezclar gasolina magna y premium no causa fallas de manera inmediata; pero con el paso del tiempo, el ciclo de combustión sí será afectado. Así que es mejor evitar dicha práctica.

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina en México?

Finalmente, te compartimos los costos promedio de la gasolina que actualmente hay en México:

Gasolina magna o regular: $23.67 por litro

Gasolina premium: $27.08 por litro

Diésel: $28.43 por litro

Recuerda que utilizar el combustible adecuado para tu coche es crucial para optimizar su rendimiento. Foto: Freepik

Como podrás ver, el tanque de tu auto con el combustible correcto incrementa su tiempo de vida.

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