La gasolina es uno de los elementos más importantes para el funcionamiento de millones de autos y otros vehículos en todo el mundo, por ello, en los últimos años, el aumento de precio de este combustible ha provocado que los conductores busquen aprovechar cada litro al máximo.

Sin embargo, muchas personas no saben que la temperatura puede influir directamente en su rendimiento, especialmente durante épocas de calor. En Autopistas te contamos cuál es el mejor horario para cargar gasolina en temporadas calurosas para que te rinda más.

No debes cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado. Foto: Freepik

¿A qué hora es más recomendable cargar gasolina en época de calor?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el mejor horario para cargar gasolina es por la tarde, específicamente después de las 18:00 horas o por las mañanas, antes de las 10:00 horas.

¿El motivo? La CAMe explicó, a través de su cuenta de “X”, que si cargas gasolina durante ese horario evitarás su evaporación y ahorrarás dinero, pues rendirá más tiempo, asimismo, el organismo gubernamental explicó que no debes cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

¡Así que ya lo sabes! Seguir estas recomendaciones durante la “temporada de ozono” y la “temporada seca-caliente” puede ayudarte a aprovechar mejor el rendimiento de la gasolina de tu auto, de igual forma, contribuyes a reducir las emisiones contaminantes y a cuidar tu salud.

Cargar gasolina antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas evitará su evaporación. Foto: Freepik

¿Cómo ahorrar gasolina?

Si bien, cargar gasolina antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas puede mejorar su rendimiento durante épocas de calor, existen otras recomendaciones y hábitos que los conductores pueden adoptar para optimizar el consumo del combustible.

A través de su blog oficial, el fabricante de autos, Ford, compartió algunos consejos con los que podrías ahorrar hasta 50% de gasolina:

Aire acondicionado: si apagas el aire acondicionado mientras conduce a una velocidad moderada puedes ahorrar hasta el 12% de gasolina, sin embargo, si tu velocidad es alta, la resistencia de las ventanas abiertas haría que sea necesaria más aceleración, por ello, no ahorrarías tanto combustible.

Peso del vehículo: un vehículo pesado puede llegar a consumir hasta 6% más combustible, por eso es mejor liberar algo de espacio.

Velocidad uniforme: lo mejor es mantener una velocidad constante al conducir.

Presión de los neumáticos: infla las llantas a la presión indicada por el fabricante.

No olvides llevar a tu auto a que reciba mantenimiento periódicamente, de no hacerlo, puede afectar al rendimiento del combustible a largo plazo.

