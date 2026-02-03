Cargar gasolina es una de las tareas más comunes entre los conductores; sin embargo, es necesario seguir una serie de normativas de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente, entre las que se incluye apagar el auto.

Aunque podría parecer insignificante, este pequeño acto puede ponerte a salvo y prevenir fallas costosas de preparar. En Autopistas te explicamos a profundad el tema.

Cargar gasolina suele ser una actividad rutinaria, por eso debes apegarte a las normas de seguridad. Foto: Freepik

¿Por qué debes apagar tu auto al cargar gasolina?

Lo primero que debes saber es que en las gasolineras hay sustancias altamente volátiles e inflamables. Ello quiere decir que, con tan solo una chispa pequeña, dichas sustancias pueden encenderse y desencadenar consecuencias fatales.

Por ejemplo, el calor que genera el motor de un auto, cuando se encuentra en marcha, puede reaccionar con los vapores de gasolina y provocar una explosión.

Los expertos de Ford indican que el sistema de escape de los vehículos alcanza altas temperaturas durante su funcionamiento. Si de alguna manera los vapores de la gasolina se acumulan cerca del tubo de escape, pueden encenderse con las superficies calientes.

Por otro lado, si cargas combustible en espacios cerrados o semicerrados y dejas el motor en marcha, aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono (CO), esto de acuerdo con el blog especializado CarInterior. Al ser inodoro e incoloro es difícil detectarlo sin un equipo especial, y si te expones prolongadamente puede ser mortal.

De igual manera, dejar encendido el auto puede dañar el sistema de Control de Emisiones Evaporativas (EVAP), provocando errores en los sensores, por ejemplo, que se encienda el famoso “check engine” o problemas de arranque, lo que genera fallas costosas de reparar.

Y hablando de lo económico, al cargar gasolina con el vehículo en marcha, el motor sigue gastando gasolina. Aunque no es mucho, estarás desperdiciando los litros sin que te des cuenta.

Usar el celular puede distraerte en caso de que cargues gasolina con tus propias manos. Foto: Freepik

¿Puedes utilizar el celular en las gasolineras?

En la mayoría de gasolineras de México, pese a no existir una ley que lo establezca, se prohíbe utilizar el celular mientras cargas combustible por razones de seguridad, entre ellas:

Los celulares pueden generar cargas estáticas y en un lugar lleno de sustancias inflamables, no es la mejor combinación

Las baterías de los celulares generan chispas que pueden encender los vapores de gasolina.

En caso de cargar gasolina sin asistencia de algún trabajador, el uso del celular puede distraerte, provocando que derrames el combustible o no llenes el tanque de manera correcta.

Cada vez que cargues gasolina es importante que consideres los riesgos que implica hacerlo mientras tu auto está en funcionamiento. Mejor evita riesgos innecesarios y apégate a las normas de seguridad.

