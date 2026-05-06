Declaración Patrimonial y de Intereses 2026: ¿quiénes deben presentarla y cuándo es la fecha límite?; aquí te lo decimos

La declaración patrimonial es un trámite obligatorio para todos los servidores públicos en México, que permite monitorear la evolución de su patrimonio. No hacerlo a tiempo puede derivar en sanciones que van desde investigaciones administrativas hasta la separación del cargo.

¿Quiénes deben presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses?

La obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses no distingue niveles. De acuerdo con la legislación vigente, todas las personas servidoras públicas están obligadas a cumplir con este requisito, desde personal operativo hasta altos funcionarios. Esto incluye a empleados federales, estatales y municipales, personal de confianza, quienes manejan recursos públicos y también integrantes de organismos autónomos.

Estas personas deben presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El objetivo es que cualquier persona que desempeñe una función pública rinda cuentas sobre su situación patrimonial y posibles conflictos de interés.

¿Qué tipos de declaración patrimonial existen?

El sistema contempla tres momentos en los que debe presentarse la declaración, dependiendo de la situación laboral del servidor público.

La declaración inicial se entrega dentro de los 60 días naturales posteriores al ingreso o reingreso al servicio público. Por su parte, la declaración de modificación patrimonial se presenta cada año durante el mes de mayo, mientras que la declaración de conclusión debe realizarse dentro de los 60 días naturales posteriores a dejar el cargo.

Cada una de estas etapas permite dar seguimiento a los cambios en el patrimonio y detectar posibles irregularidades.

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¿Qué pasa si no presentas la Declaración Patrimonial y de Intereses?

No cumplir con esta obligación no es un trámite menor. La ley establece que, en caso de omisión sin causa justificada, se iniciará de inmediato una investigación por posibles faltas administrativas. Además, el servidor público será requerido formalmente para cumplir con la presentación.

Esto pasa si no presentas la Declaración Patrimonial y de Intereses. Foto: Freepik

Si después de este requerimiento la omisión persiste por más de 30 días naturales, las consecuencias pueden escalar. En el caso de la declaración inicial o de modificación, el nombramiento o contrato puede quedar sin efectos, lo que implica la separación del cargo.

Cuando se trata de la declaración de conclusión, la sanción puede ser la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo que va de tres meses a un año.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la declaración patrimonial 2026?

Para este año, la declaración patrimonial debe presentarse del 1 al 31 de mayo de 2026. No cumplir dentro de este periodo se considera una falta, salvo que exista una justificación válida reconocida por la autoridad correspondiente.

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¿Qué documentos necesitas para realizar el trámite?

El procedimiento requiere contar con información personal, laboral y patrimonial actualizada. Entre los datos necesarios se encuentran la CURP, el RFC, comprobante de domicilio y, en su caso, acta de matrimonio. También se solicita un currículum vitae actualizado, recibos de nómina o declaraciones fiscales, así como documentación relacionada con bienes como inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, créditos y adeudos.

Tener esta información organizada facilita el llenado y reduce el riesgo de inconsistencias.

¿Dónde se presenta la Declaración Patrimonial y de Intereses?

El trámite se realiza exclusivamente en línea a través del sistema electrónico DeclaraNet, la plataforma oficial habilitada para que los servidores públicos presenten su declaración patrimonial y de intereses de manera digital.

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