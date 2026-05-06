Brozo y Loret "se cuelan" a la mañanera de Sheinbaum; lanzan irónico oráculo por caso Rocha Moya

Tras los hechos ocurridos el pasado 29 de abril, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer cargos en contra del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas, por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas, el periodista Carlos Loret de Mola y el comediante Víctor Trujillo “Brozo” llegaron a la mañanera, tras "momentos de máxima crisis”.

En una nueva emisión de “Brozo y Loret” en Latinus, los personajes recrearon la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde criticaron el actuar del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tuvimos que venir a la mañanera. A este lugar solo se le visita en momentos de máxima crisis y la 4T, desde que existe la 4T, no se había llevado un golpe del tamaño del que se acaba de llevar con la denuncia del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, aseveró el columnista de EL UNIVERSAL.

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Mientras tanto, Brozo comentó: “No es ninguna novedad, son las confirmaciones de todo lo que se venía recogiendo a través de la sucia historia”.

En ese sentido, Loret de Mola consideró que esto es un daño autoinfligido por la 4T […] Ellos se pudieron haber sacudido a Rocha Boya un montón de veces”.

“La presidenta no está defendiendo la soberanía. La presidenta está tratando de salvarse ella misma”, agregó.

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“No sabemos si Rocha Moya va a ser el último”, sentenció.

Brozo y Loret presentan oráculo de Rocha Moya

Por su parte, ambos personajes presentaron el “oráculo de los huevos azules, que se ha usado en este gobierno como una forma de acudir a los dioses”.

Por lo anterior, comenzaron a sacar papelitos con cara de los personajes que están en la mira, después de lo ocurrido con Rocha Moya.

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