El depósito de la Pensión Bienestar mayo-junio 2026 avanza este miércoles 6 de mayo con una nueva tanda de beneficiarios. El pago, que se realiza de forma escalonada, ya tiene fecha asignada según la inicial del apellido, lo que evita saturaciones en sucursales.pension bienestar mayo 2026

Miles de personas esperan este apoyo económico para cubrir gastos básicos, por lo que conocer el calendario y los montos actualizados se vuelve fundamental.

Programas del Bienestar 2026: este es el calendario de pagos de mayo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Quién recibe el pago de la Pensión Bienestar HOY, 6 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este miércoles 6 de mayo corresponde el depósito a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra C.

La dispersión del recurso se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir el mismo día a retirarlo.

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Calendario completo de pagos Pensión Bienestar mayo 2026

El pago del tercer bimestre (mayo-junio) continuará hasta el 27 de mayo, siguiendo este orden:

7 de mayo: C

C 8 de mayo: D, E, F

D, E, F 11 y 12 de mayo: G

G 13 de mayo: H, I, J, K

H, I, J, K 14 de mayo: L

L 15 y 18 de mayo: M

M 19 de mayo: N, Ñ, O

N, Ñ, O 20 de mayo: P, Q

P, Q 21 y 22 de mayo: R

R 25 de mayo: S

S 26 de mayo: T, U, V

T, U, V 27 de mayo: W, X, Y, Z

Este esquema escalonado busca evitar filas y facilitar el acceso al dinero para todos los beneficiarios.

Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cuánto depositan en la Pensión Bienestar en mayo 2026?

Los montos del apoyo se mantienen sin cambios para este bimestre y dependen del programa social al que esté inscrita cada persona:

Adultos mayores: 6,400 pesos

6,400 pesos Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

3,100 pesos Personas con discapacidad: 3,300 pesos

3,300 pesos Madres trabajadoras: 1,650 pesos

Foto: Especial

¿Por qué es importante este pago en mayo?

La Pensión Bienestar 2026 representa uno de los apoyos económicos más importantes del país, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue presionando el gasto familiar. Este ingreso permite a miles de beneficiarios cubrir necesidades básicas como alimentos, medicinas y servicios.

Además, al depositarse directamente en tarjeta, se garantiza mayor seguridad y transparencia en la entrega del recurso.

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