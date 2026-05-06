Markitos Toys responde a su polémico apoyo a Rubén Rocha Moya en 2021; "yo lo hice, porque quise, nadie me pagó"

Luego de que el nombre de Markitos Toys retumbara en redes sociales tras recordar su apoyo al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, en las elecciones estatales de 2021, el influencer respondió a las críticas y aseguró que “yo lo hice, porque quise, nadie me pagó”.

Por medio de su canal de YouTube, el creador de contenido sinaloense expresó que las cosas “las hago de corazón”.

“Yo lo hice porque yo quise […] Yo las cosas las hago de corazón y ahí les doy otra cosa, más vale amigos que dinero”, expresó.

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Aunado a ello, afirmó que nadie le pagó. “Yo apoyé ese partido, yo apoyé a ese señor porque yo quise, entiendan que a mí ni él ni el partido ni otra gente me pagó, entiéndanlo, investíguenlo, búsquenle, no me asusta a mí, no me preocupa, de verdad, nadie me dio dinero”.

“Soy una persona sincera, soy una persona solidaria”, añadió.

La vez que Markitos Toys apoyó a Rubén Rocha Moya

En 2021, el inlfuencer mostró su apoyo para el entonces candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya.

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A través de su cuenta de Instagram, el youtuber compartió imágenes sobre su apoyo a Rocha Moya, donde vistió una playera con el nombre de “Rocha”, así como una estampa en su auto.

Foto: Captura de pantalla en X

Por su parte, en un video, se le ve al influencer mostrar su apoyo para el candidato. “Yo la neta voy a votar, ¿por quién creen? A ver. Puro Rocha Moya, nuevo cincho (…). No hay duda, no hay duda, puro Rocha Moya. Así es, puro Rocha Moya, le guste a quien le guste”.

¿Qué cargos enfrenta Rubén Rocha Moya?

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer cargos en contra de Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas, por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas y al uso de armas.

Por lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump.

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