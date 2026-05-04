La Organización Mundial de la Salud informó recientemente que al menos seis personas resultaron afectadas durante un viaje a bordo del MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia y Cabo Verde.

De estos casos, uno fue confirmado por laboratorio como hantavirus, mientras que los otros cinco permanecen como sospechosos.

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. Un brote de "enfermedad respiratoria aguda grave" a bordo de un crucero en el Atlántico ha dejado dos muertos y un tercero en cuidados intensivos en Johannesburgo,Foto: AFP

El primer caso detectado fue un pasajero de 70 años, quien desarrolló síntomas durante el viaje y murió a bordo. Su cuerpo fue trasladado a isla de Santa Elena. Posteriormente, su esposa también enfermó y falleció tras ser evacuada a Sudáfrica.

Por su parte, la empresa Oceanwide Expeditions señaló que el desembarque de pasajeros y las evacuaciones médicas dependen de la autorización de autoridades sanitarias locales, que ya inspeccionaron la embarcación.

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¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa?

El hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por roedores. Aunque estos animales no presentan síntomas, pueden portar el virus en su orina, saliva y excremento, lo que facilita su propagación a humanos.

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El contagio ocurre al inhalar partículas contaminadas, especialmente en espacios cerrados o poco ventilados donde hubo presencia de roedores. Este factor lo convierte en un riesgo silencioso, particularmente en lugares desocupados durante largos periodos.

Lo que más preocupa a expertos es su capacidad de evolucionar rápidamente hacia un síndrome pulmonar grave, con una tasa de mortalidad que puede alcanzar hasta el 38 % en casos con complicaciones respiratorias.

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¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

De acuerdo con MedlinePlus, el inicio de la enfermedad suele confundirse con una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Entre los primeros signos destacan:

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares intensos

Malestar general

La fiebre corporal es uno de los síntomas del hantavirus. Foto: Pixabay

Sin embargo, el cuadro puede agravarse en cuestión de días. Posteriormente aparecen síntomas más severos como:

Tos seca persistente

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad para respirar

En etapas avanzadas, los pulmones pueden llenarse de líquido, generando presión en el pecho y un deterioro acelerado que puede resultar mortal si no se atiende a tiempo.

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¿Cómo evitar contagiarse de hantavirus?

La prevención es clave, ya que no existe un tratamiento específico contra esta enfermedad. Las principales recomendaciones se centran en evitar el contacto con roedores o sus desechos.

Así puedes evitar contagiarte de hantavirus. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Para reducir el riesgo en el hogar es importante:

Eliminar infestaciones de roedores

infestaciones de Evitar barrer en seco áreas contaminadas

en áreas contaminadas Usar desinfectantes al limpiar superficies

Manipular trampas con protección

Desechar residuos en bolsas selladas

en bolsas selladas Lavarse las manos después de cualquier contacto

También se recomienda ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos, especialmente si han permanecido desocupados.

¿Existe tratamiento para el hantavirus?

Actualmente no hay un tratamiento antiviral específico. Los pacientes con complicaciones graves deben ser hospitalizados, preferentemente en unidades de cuidados intensivos donde puedan recibir soporte respiratorio.

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