¿Alguien pidió bolillo? Sismo de magnitud 6.0 en Oaxaca desata la mejor ola de memes; usuarios no perdonan

A días de que se lleve acabo el Primer Simulacro Nacional, la mañana de este lunes 4 de mayo, un sismo de magnitud 6 con epicentro en Oaxaca activó la alerta sísmica en la Ciudad de México, generando momentos de tensión entre la población.

Preliminar: SISMO Magnitud 6 Loc 14 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:26 Lat 16.44 Lon -98.13 Pf 10 km pic.twitter.com/PxViOmyT2v — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

Aunque no se reportan daños, el evento rápidamente se volvió tendencia por la reacción en redes sociales.

¿Qué pasó hoy con el sismo en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:19 horas, con epicentro al noreste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. El registro señala una latitud de 16.44, longitud de -98.13 y una profundidad de 10 kilómetros, características que explican por qué la alerta sísmica se activó en distintas zonas del país, incluida la capital.

El temblor sorprendió a miles de personas que iniciaban sus actividades diarias, especialmente en la Ciudad de México, donde el sonido de la alerta provocó evacuaciones preventivas en edificios, oficinas y viviendas.

¿Hubo daños tras el sismo de magnitud 6?

Minutos después del evento, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil no tenía reportes de daños ni víctimas hasta ese momento.

Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo. https://t.co/dg1HmGMvGd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 4, 2026

En paralelo, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, indicó que se desplegaron labores de supervisión en distintas regiones del estado. De forma preliminar, no se han confirmado afectaciones mayores, aunque las revisiones continúan.

Mensaje de Salomón Jara por sismo en Pinotepa Nacional. Foto: Captura de pantalla

Memes del sismo en México: del susto al humor viral

Tras los minutos de incertidumbre, el ingenio digital no tardó en aparecer. En plataformas como X, comenzaron a circular memes que mezclaron el susto con el alivio, convirtiendo el sismo en tendencia nacional.

Algunos de los más compartidos hicieron referencia a quienes no sintieron el movimiento, a quienes salieron corriendo tras escuchar la alerta, y especialmente a quienes reclamaron —con humor— que sus celulares no emitieron ninguna notificación en sus celulares, pues algunos usuarios señalaron que, a diferencia de lo que ocurre durante simulacros. en esta ocasión no recibieron ningún aviso. A continuación te dejamos los mejores.

Los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 6 en Oaxaca. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 6 en Oaxaca. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 6 en Oaxaca. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 6 en Oaxaca. Foto: Redes sociales

Los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 6 en Oaxaca. Foto: Redes sociales

¿Fue el poder de la fuerza o un sismo? 🥲 pic.twitter.com/K5OHa7FpJf — Spoiler (@TuSpoilerMx) May 4, 2026

rarísimo que esta vez no me haya sonado la alerta sísmica que parece detector de radiación en Chernobyl #AlertaSismica #sismo pic.twitter.com/mCN93CuEJJ — abracaDANbra (@danrosaz) May 4, 2026

Yo quieta pensando si está temblando o me fue mareo por aún no haber desayunado #Sismo #TenemosSismo #AlertaSismica pic.twitter.com/nkpptJh6Q9 — Alex 🪩✨ (@Alex_seee) May 4, 2026

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