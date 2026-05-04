L'Oréal por la juventud, el programa que usa la belleza como el impulso de una sociedad más incluyente

La belleza se ha convertido en una herramienta para apoyar a las nuevas generaciones, visión que L'Oréal Groupe impulsa gracias a programas de impacto social con el objetivo de dar soluciones al desempleo juvenil, otorgar mentoría a talentos jóvenes que busquen innovar y crecer, además de garantizar protección social y acceso a la salud para todos sus empleados en 67 países.

Programas como L'Oréal por la Juventud forman parte del compromiso con las nuevas generaciones al ofrecer, durante el 2025, aproximadamente 25,000 oportunidades profesionales en todo el mundo, impulsando carreras y potenciando la empleabilidad de los jóvenes.

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La inclusión como pilar de L'Oréal Groupe

Las nuevas generaciones, señala el portal de L'Oréal Groupe, representan el futuro. Los jóvenes menores a 30 años llevarán las próximas grandes transformaciones sociales y ambientales, por ello empresas y gobiernos incorporan a sus valores empresariales compromisos relacionados al empleo y los ambientes laborales significativos, temas de interés para el sector juvenil.

De esta forma, programas enfocados en impulsar la construcción de una sociedad más incluyente gracias a la voluntad de la juventud, a su vez que empresas y gobiernos integran a los nuevos talentos al corazón de los negocios, han ganado terreno en la agenda pública.

El programa busca apoyar a los jóvenes talentos. Foto: Sitio oficial de L'Oréal Groupe

L’Oréal Groupe se une de esta manera a la transformación, mediante programas como L'Oréal por la juventud, proyecto el cual tiene como objetivo disminuir la brecha entre la educación formal y el mercado laboral.

El programa ha beneficiado a más de cien mil jóvenes desde sus inicios en el año 2022 hasta la fecha, gracias a acciones que impulsan la empleabilidad entre ellas la mentoría por parte de líderes, participación en estudios de caso, hackáthones, concursos empresariales y clases magistrales, así como en programas de prácticas profesionales.

Construyendo un mundo más bello y diverso

Sin embargo, la belleza no sólo mueve a la juventud. L’Oreal Groupe cuenta también con programas de apoyo a todas las generaciones, personas con discapacidad y, sobre todo, con énfasis en el bienestar de sus empleados.

Share & Care, parte de los programas del grupo, tiene como propósito ampliar el acceso del bienestar y la salud para los empleados, superando los requisitos legales y promoviendo la igualdad de oportunidades.

Entre los beneficios de Share & Care, señala L'Oréal Groupe se encuentran al menos 24 meses de salario en caso de discapacidad, reembolso mínimo del 75% en gastos médicos importantes, licencias parentales superiores al estándar, apoyo psicológico y financiero a empleados afectados por cáncer o violencia doméstica, además de políticas de home office para mejorar la conciliación personal y profesional.

De igual manera, L'Oréal Groupe cuenta con plataformas como One Learning, que permite a los empleados acceder a formación digital personalizada desde cualquier dispositivo, fomentando el aprendizaje continuo. También el grupo cuenta con el programa Simplicity, el cual apoya en la optimización de procesos y la mejora del espacio laboral, mediante la retroalimentación basada en la confianza y reducción de la carga laboral.

L’Oreal Groupe menciona que “la belleza es una fuerza poderosa que mueve”, por lo que sus esfuerzos convergen en programas que impulsen la innovación social, al ofrecer las mejores condiciones laborales para sus empleados, de igual manera que la inclusión se convierte en un pilar fundamental del negocio.

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