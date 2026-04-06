En un contexto donde el skincare busca resultados visibles sin procedimientos invasivos, fórmulas inspiradas en tecnología láser vuelven a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿hasta dónde puede llegar una rutina bien generada?

El discurso del “anti-edad” ha cambiado. Durante años fue sinónimo de promesas exageradas; hoy, se redefine desde la investigación científica. En ese nuevo escenario, los tratamientos inspirados en tecnología profesional han encontrado un lugar relevante dentro del cuidado diario de la piel.

Skincare con fórmula innovadora que ofrece resultados similares a los de un tratamiento con láser. Foto: Cortesía: L'Oreal Paris

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En respuesta a esa búsqueda, L’Oréal Paris ha desarrollado Revitalift Laser, una gama que toma como referencia los resultados de procedimientos estéticos con láser para trasladarlos a una línea de productos de belleza accesible. ¿Lo mejor? Con su crema de día promete un efecto rejuvenecedor que equivale a siete años menos de arrugas.

El concepto detrás de esta línea parte de una pregunta directa: ¿puede una rutina de skincare ofrecer resultados comparables a un procedimiento láser? Para explorarlo, la marca realizó un test con consumidoras mexicanas en el que se aplicó, en la mitad del rostro una sesión de láser profesional y en la otra mitad del rostro el uso continuo del sérum y la crema de día rostro durante ocho semanas para comparar los resultados.

Revitalift Laser: rutina completa

La propuesta de Revitalift Laser se centra en una rutina de skincare completa que combina tres activos clave: péptidos, ácido hialurónico y vitamina C, ingredientes que concentran funciones anti-edad, hidratación profunda y luminosidad.

Está compuesta por sérum, crema de día, crema de noche y cuidado para el contorno de ojos. Más que prometer soluciones instantáneas, apuesta por resultados visibles con el uso continuo y una formulación respaldada por investigación científica.

Sérum Tri-Péptidos : es el primer paso en la rutina de skincare. Cuenta con tecnología Tri-Péptidos trabaja para reducir arrugas y hacer que la piel luzca y se sienta más firme. Ácido hialurónico, para asegurar una máxima hidratación y relleno en la piel, y vitamina C, para dar luminosidad y unificar el tono.

: es el primer paso en la rutina de skincare. Cuenta con tecnología Tri-Péptidos trabaja para reducir arrugas y hacer que la piel luzca y se sienta más firme. Ácido hialurónico, para asegurar una máxima hidratación y relleno en la piel, y vitamina C, para dar luminosidad y unificar el tono. Cremas : además de ácido hialurónico y vitamina C, las cremas faciales tienen pro-retinol, un ingrediente estrella para suavizar arrugas y renovar la textura de la piel. Estas se aplican después del sérum y se sugiere usar la indicada para cada momento: día y noche.

: además de ácido hialurónico y vitamina C, las cremas faciales tienen pro-retinol, un ingrediente estrella para suavizar arrugas y renovar la textura de la piel. Estas se aplican después del sérum y se sugiere usar la indicada para cada momento: día y noche. Contorno de ojos: el contorno de ojos Borrador de Bolsas Instantáneo, completa esta gama anti-edad, está pensado para eliminar las molestas bolsas que se forman debajo de los ojos, además, reduce arrugas y garantiza un efecto lifting en 15 minutos.

Es importante recordar que se debe aplicar protector solar cada día, así como retocarlo con frecuencia para cuidar la piel y asegurar los resultados esperados.

Compuesta por sérum, crema de día, crema de noche y cuidado para el contorno de ojos. Foto: Cortesía

Probado en pieles mexicanas

L’Oréal Paris hizo un estudio clínico en el que participaron consumidoras mexicanas. Ellas se dedicaron a probar dos de los productos de la línea Revitalift Laser en una mitad de su rostro: sérum y crema de día. En la otra mitad, recibieron una sesión de tratamiento láser.

Los resultados del estudio mostraron una reducción visible de arrugas, mejora en la firmeza, más suavidad y luminosidad, confirmando resultados parecidos en ambas partes del rostro,

Más allá de los datos, la experiencia de la usuaria resulta clave. Pudimos conversar con Karen Arceo Martínez, de 53 años, quien fue una de las participantes. Durante poco más de dos meses siguió una rutina estricta, aplicando únicamente el sérum y la crema en un solo lado del rostro. “Al principio no esperaba cambios inmediatos. Pero alrededor de la quinta semana empecé a notar una diferencia real, sobre todo en la hidratación y la textura de mi piel”, explica.

Para Karen, quien describe su piel como muy seca, el primer cambio fue sensorial: “La piel se sentía más suave, más humectada. Nunca había dejado de usar mis productos habituales, así que fue muy evidente notar cómo respondía mi rostro usando solo esta rutina”. Con el paso de las semanas, los cambios se volvieron más visibles: “Empecé a notar que las líneas de expresión se veían más suaves. No desaparecen de un día para otro, pero sí hay una mejora clara”.

La experiencia también le permitió comparar el cuidado diario con un procedimiento profesional. “El láser fue una sola sesión; en cambio, la rutina fue constante. Los resultados no fueron inmediatos, pero sí progresivos, y eso es lo que más me gustó. Para mí el resultado de Revitalift láser es parecido al del tratamiento láser.”

Un grupo de mujeres mexicanas comprueba la eficacia de Revitalift Laser, la nueva línea antiedad de L’Oréal Paris. Foto: Cortesía

En un mercado saturado de opciones, el skincare anti-edad vuelve a tomar relevancia desde un enfoque más honesto: menos promesas, más evidencia y rutinas que acompañan la piel a largo plazo. Una ventaja destacada de Revitalift Laser es que permite ahorrar en procedimientos estéticos, gracias a la tecnología de L’Oréal Paris. Solo hay que ser constantes.

Ingredientes clave

Ácido hialurónico: hidrata y rellena la piel.

hidrata y rellena la piel. Péptidos: Reduce arrugas y aporta firmeza.

Reduce arrugas y aporta firmeza. Vitamina C: aporta luminosidad y unifica el tono.

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