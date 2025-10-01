Como cada año, L’Oréal Paris empodera la Semana de la Moda de París con su Defilé 2025. El evento celebró la inclusión y la sororidad femenina a través de artistas y embajadoras que pusieron en alto el mensaje de la marca. Además, México tuvo una destacable participación gracias a Renata Notni, Belinda y Samadhi Zendejas, quienes forman parte de esta familia. ¿Cómo se vivió la velada? Te contamos los detalles.

Le Défilé L’Oréal Paris: sinergia entre moda y vanguardia

El pasado 29 de septiembre, el Hôtel de Ville de París se volvió hogar de creatividad, glamour y responsabilidad social. L’Oréal Paris tomó la célebre frase de la Revolución Francesa: “Libertad, Igualdad, Unidad”, y le dio un giro acorde a su mensaje principal.

Bajo el lema “Tú lo vales”, la empresa propuso volver la moda y la belleza a un derecho para todos. Así es como se relacionó con las grandes manifestaciones revolucionarias del siglo XVIII, donde la igualdad y la protesta femenina eran ideales clave del movimiento.

Foto: Cortesía L'Oréal París

Desde hace ocho años, L’Oréal Paris ha buscado que su Le Défilé rompa con los esquemas de la temporada. En este caso, la democratización de la industria a nivel mundial es fundamental para la edición 2025. Es así que el evento estuvo abierto para todo público, transmitiendo en vivo desde Instagram, Tiktok, su página web e, incluso, en espacios emblemáticos de distintos países.

Lee también: Belinda, Renata Notni y Samadhi brillan en desfile de L’Oréal Paris

De esta manera, el desfile que promueve valores de emprendimiento y sororidad no solo podrá ser accesible para unos cuantos, sino para el mundo entero.

¿Quiénes son las embajadoras de L’Oréal Paris que asistieron a Le Defilé 2025?

Con valores tan marcados, la compañía de moda y belleza busca personalidades que compartan sus ideales; que, a partir de su arte o vida pública, promuevan sus ideas.

Durante la gala del 2025, algunas de las embajadoras que desfilaron fueron:

Gillian Anderson

Marie Bouchet

Cindy Bruna

Viola Davis

Jane Fonda

Kendall Jenner

Eva Longoria

Helen Mirren

México durante Le Defilé de L’Oréal París

Las mexicanas se hicieron ver en el desfile más importante de L’Oréal París.

Por su lado, Renata Notni fue portavoz de la marca por cuarto año consecutivo. Con su presencia, puso en grande el nombre del país ante el mundo de la moda.

Belinda también fue parte de aquella noche. La recién incorporada a la familia L’Oréal Paris robó el aliento de todos los asistentes.

Foto: Cortesía L'Oréal París

Por último, la actriz Samadhi Zendejas desfiló nuevamente en la pasarela, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para todas las mexicanas.

Le Défilé 2025: un evento accesible para todos

Este evento marcó un hito para la moda en México, pues el desfile fue proyectado en la Torre Latinoamericana. En la noche del 29 de septiembre, el edificio icónico del Centro Histórico de la CDMX conectó el glamour de París con el vibrante corazón de México.

Foto: Cortesía L'Oréal París

Es así que, a través del empoderamiento, embajadoras inspiradoras e iniciativas que rompen fronteras, L’Oréal Paris puede realizar su iniciativa con éxito. La proyección del evento refuerza el lema “Porque Tú Lo Vales”, demostrando que la belleza y la moda deben ser accesibles para todos.

Lee también: Cannes 2025: L’Oréal Paris regresa al prestigioso festival de cine; Renata Notni y Belinda destacaron en la gala

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters