¿Cómo bloquear llamadas de spam en iPhone y Android?; conoce el paso a paso

El incremento de las llamadas de telemercadeo, fraudes y "vishing" (suplantación de identidad por voz) se ha convertido en uno de los problemas de ciberseguridad más persistentes para los usuarios de telefonía móvil.

De acuerdo con datos técnicos de la Federal Communications Commission (FCC), las llamadas automatizadas representan una de las principales quejas de los consumidores a nivel global, lo que ha obligado a los desarrolladores de software a integrar sistemas de detección en tiempo real.

Las llamadas de spam son realizadas por operadores de telemarketing o servicios automatizados. Foto: Especial

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Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), el bloqueo efectivo no solo protege la privacidad del usuario, sino que reduce la carga de tráfico malicioso en las redes de telecomunicaciones. Tanto Apple como Google han perfeccionado algoritmos que identifican patrones de comportamiento sospechoso, permitiendo que el dispositivo actúe como un primer filtro de defensa.

Proceso de configuración en dispositivos iOS y Android paso a paso

La gestión de la privacidad telefónica varía según la arquitectura del sistema operativo, pero ambos ofrecen soluciones robustas integradas de fábrica. De acuerdo con el soporte especializado de Apple Inc. y la documentación de Google Android, estos son los pasos para habilitar el filtrado:

En sistemas iOS (iPhone): El usuario debe acceder a la sección de "Teléfono" dentro de los "Ajustes" y activar la función "Silenciar desconocidos". Esta herramienta redirige automáticamente al buzón de voz las llamadas de números que no se encuentran en la agenda o que no han sido contactados previamente por el usuario.

El usuario debe acceder a la sección de "Teléfono" dentro de los y activar la función "Silenciar desconocidos". Esta herramienta redirige automáticamente al buzón de voz las llamadas de números que no se encuentran en la agenda o que no han sido contactados previamente por el usuario. En sistemas Android (Google): La aplicación nativa de "Teléfono" incluye la opción de " Identificación de llamada y spam". Al activar esta casilla, el dispositivo utiliza una base de datos global para identificar empresas y filtrar posibles llamadas fraudulentas antes de que el terminal emita sonido alguno.

La aplicación nativa de "Teléfono" incluye la opción de " Al activar esta casilla, el dispositivo utiliza una base de datos global para identificar empresas y filtrar posibles llamadas fraudulentas antes de que el terminal emita sonido alguno. Filtro de llamadas de Google (Screen Call): En dispositivos específicos como el Pixel , Google permite que el asistente virtual conteste la llamada por el usuario para preguntar el motivo de la comunicación. De acuerdo con Google Support , esto permite leer una transcripción en vivo y decidir si se desea tomar la llamada o marcarla como spam .

En dispositivos específicos como el , Google permite que el asistente virtual conteste la llamada por el usuario para preguntar el motivo de la comunicación. De acuerdo con , esto permite leer una transcripción en vivo y decidir si se desea tomar la llamada o marcarla como . Reporte de números: Ambas plataformas permiten "bloquear este contacto" de forma individual, una acción que envía la señal a los servidores centrales para mejorar los filtros de la comunidad.

Llamadas spam. Foto: Freepik

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Aplicaciones de terceros y capas de seguridad adicionales

Cuando las funciones nativas resultan insuficientes, la integración de software especializado ofrece una base de datos más amplia y actualizada diariamente. Según análisis de Consumer Reports, el uso de aplicaciones con bases de datos comunitarias aumenta la tasa de éxito en el bloqueo de números internacionales. Las recomendaciones técnicas incluyen:

Sincronización con listas negras: Aplicaciones como Truecaller o Hiya utilizan reportes de millones de usuarios para etiquetar números en tiempo real. Según los desarrolladores de estas herramientas, se logra identificar la procedencia de la llamada incluso antes de que el usuario conteste.

con listas negras: Aplicaciones como Truecaller o Hiya utilizan reportes de millones de usuarios para etiquetar números en tiempo real. Según los desarrolladores de estas herramientas, se logra identificar la procedencia de la llamada incluso antes de que el usuario conteste. Configuración de permisos : Es fundamental revisar que las aplicaciones de bloqueo tengan permisos de "Identificación de llamadas", pero se debe tener precaución con el acceso excesivo a la lista de contactos para proteger la seguridad de datos personales, según advierte la Electronic Frontier Foundation (EFF).

: Es fundamental revisar que las aplicaciones de bloqueo tengan permisos de "Identificación de llamadas", pero se debe tener precaución con el acceso excesivo a la lista de contactos para proteger la seguridad de datos personales, según advierte la Electronic Frontier Foundation (EFF). Uso de la "Lista No Llame": Aunque es una medida administrativa, la inscripción en registros nacionales ayuda a que las empresas legítimas dejen de emitir comunicaciones. No obstante, la FCC aclara que "los estafadores no respetan estas listas", por lo que la protección técnica sigue siendo la prioridad.

Aunque es una medida administrativa, la inscripción en registros nacionales ayuda a que las empresas legítimas dejen de emitir comunicaciones. No obstante, la FCC aclara que "los estafadores no respetan estas listas", por lo que la protección técnica sigue siendo la prioridad. Actualización de software: Mantener el sistema operativo al día garantiza que los parches de seguridad y los nuevos algoritmos de detección de spam funcionen correctamente frente a nuevas tácticas de fraude telefónico.

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