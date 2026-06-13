Estados | 13-06-26 | 19:08 | Actualizada | 13-06-26 | 19:08 |

Un ejemplar de, expulsado de las aguas por las olas del fenómeno de mar de fondo en el municipio costero de , fue rescatado y devuelto después a su hábitat.

Autoridades de y del ayuntamiento informaron que el espécimen apareció en la, donde pobladores que lo vieron avisaron a las autoridades.

Las autoridades del gobierno municipal pidieron ayuda y la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que atendiera al animal.

El lobo marino fue llevado para su valoración médica a una clínica veterinaria, donde estuvo bajo observación porque inicialmente su estado de salud estaba en pronóstico reservado.

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Con la labor médica coordinada, se estableció el tratamiento adecuado para continuar los protocolos correspondientes para su recuperación.

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Las autoridades locales indicaron que, después de algunos días de monitoreo y de atención especializada, el ejemplar se recuperó y fue reingresado al mar.

Autoridades de Protección Civil informaron que en días recientes, media docena de municipios del Istmo-Costa resintieron las consecuencias del mar de fondo.

Los oleajes que alcanzaron los 3 metros anegaron vialidades, terrenos y dañaron viviendas, restaurantes e instalaciones turísticas.

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JACL/cr

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