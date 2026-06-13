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Para este sábado 13 de junio, se esperan lluvias fuertes en aproximadamente medio territorio nacional, que podrían desencadenar inundaciones, deslaves y oleaje elevado, de acuerdo con organismos públicos.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtieron sobre el ingreso del área de baja presión en el oeste del Golfo mexicano.
Lluvias
Se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 mm, en los estados:
- Nayarit (sur)
- Jalisco (norte, centro y oeste)
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (este)
- Puebla (norte, este y sureste)
- Veracruz (norte y centro)
- Chiapas (este)
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Lluvias muy fuertes, de 50 a 70 mm en:
- Sonora (este y sureste)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
- Durango (noroeste y sur)
- Sinaloa (noreste y sur)
- Michoacán (noroeste)
- Hidalgo (norte y este)
- Oaxaca (norte)
Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm en
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- Nuevo León (este y sur)
- Zacatecas (sur y suroeste)
- Aguascalientes (oeste)
- Colima
- Guanajuato (sur y suroeste)
- Querétaro (norte y sur)
- Estado de México (norte, centro y este)
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Morelos (norte)
- Tabasco (sureste)
- Campeche (norte, este y suroeste)
- Yucatán (oeste)
- Quintana Roo (suroeste)
Así como chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Guerrero.
Conagua y el SMN advierten que las regiones con pronóstico de lluvias intensas podrían presentar deslaves, incrementos de agua en ríos y arroyos, con sus posteriores desbordamientos e inundaciones.
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Vientos y oleaje
Así mismo, el Servicio Meteorológico alerta sobre rachas fuertes de viento de 50 a 70 km por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Mientras que para la costa y centro del país se esperan rachas de 60 a 30 km/h.
Las autoridades alertan sobre caída de árboles y anuncios publicitarios por los vientos fuertes.
En la región costera se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo; con respecto a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se prevé lo mismo, junto con mar de fondo y corrientes de arrastre ocultas.
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Recomendaciones ante lluvias, vientos y oleajes
Las autoridades recomiendan no atravesar calles inundadas, ríos o arroyos, ya sea a pie o en vehículos. Identificar rutas de evacuación a refugios temporales, salvaguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.
Asimismo, sugieren asegurar techos de lámina; mantenerse alejados de árboles viejos, paredes inestables y cables eléctricos. En cuanto a las regiones costeras, respetar las señales de advertencia y, en caso de avisos sobre oleaje elevado y mar de fondo, no ingresar a nadar.
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Sigue al pendiente de la información e indicaciones de las autoridades correspondientes.
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JACL/cr
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