Estados | 13-06-26 | 17:07 | Actualizada | 13-06-26 | 17:07 |

Para este sábado 13 de junio, se esperan en aproximadamente medio territorio nacional, que podrían desencadenar , deslaves y oleaje elevado, de acuerdo con organismos públicos.

La Comisión Nacional del Agua (), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtieron sobre el ingreso del área de baja presión en el oeste del Golfo mexicano.

Lluvias

Se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 mm, en los estados:

  • Nayarit (sur)
  • Jalisco (norte, centro y oeste)
  • Tamaulipas (sur)
  • San Luis Potosí (este)
  • Puebla (norte, este y sureste)
  • Veracruz (norte y centro)
  • Chiapas (este)

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Alertan por lluvias intensas, riesgo de inundaciones y deslaves para este sábado 13 de junio en al menos 7 estados. Foto: Cuartoscuro/ ARCHIVO EL UNIVERSAL
Alertan por lluvias intensas, riesgo de inundaciones y deslaves para este sábado 13 de junio en al menos 7 estados. Foto: Cuartoscuro/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

Lluvias muy fuertes, de 50 a 70 mm en:

  • Sonora (este y sureste)
  • Chihuahua (oeste y suroeste)
  • Durango (noroeste y sur)
  • Sinaloa (noreste y sur)
  • Michoacán (noroeste)
  • Hidalgo (norte y este)
  • Oaxaca (norte)

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm en

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  • Nuevo León (este y sur)
  • Zacatecas (sur y suroeste)
  • Aguascalientes (oeste)
  • Colima
  • Guanajuato (sur y suroeste)
  • Querétaro (norte y sur)
  • Estado de México (norte, centro y este)
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Morelos (norte)
  • Tabasco (sureste)
  • Campeche (norte, este y suroeste)
  • Yucatán (oeste)
  • Quintana Roo (suroeste)

Así como chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Guerrero.

Conagua y el SMN advierten que las regiones con pronóstico de lluvias intensas podrían presentar deslaves, incrementos de agua en ríos y arroyos, con sus posteriores desbordamientos e inundaciones.

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Vientos y oleaje

Así mismo, el Servicio Meteorológico alerta sobre rachas fuertes de viento de 50 a 70 km por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Mientras que para la costa y centro del país se esperan rachas de 60 a 30 km/h.

En la región costera se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo. | Foto: Archivo (ilustrativa).
En la región costera se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo. | Foto: Archivo (ilustrativa).

Las autoridades alertan sobre caída de árboles y anuncios publicitarios por los vientos fuertes.

En la región costera se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo; con respecto a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se prevé lo mismo, junto con mar de fondo y corrientes de arrastre ocultas.

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Recomendaciones ante lluvias, vientos y oleajes

Las autoridades recomiendan no atravesar calles inundadas, ríos o arroyos, ya sea a pie o en vehículos. Identificar rutas de evacuación a refugios temporales, salvaguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.

Asimismo, sugieren asegurar techos de lámina; mantenerse alejados de árboles viejos, paredes inestables y cables eléctricos. En cuanto a las regiones costeras, respetar las señales de advertencia y, en caso de avisos sobre oleaje elevado y mar de fondo, no ingresar a nadar.

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Sigue al pendiente de la información e indicaciones de las autoridades correspondientes.

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JACL/cr

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