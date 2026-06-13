Para este sábado 13 de junio, se esperan lluvias fuertes en aproximadamente medio territorio nacional, que podrían desencadenar inundaciones, deslaves y oleaje elevado, de acuerdo con organismos públicos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtieron sobre el ingreso del área de baja presión en el oeste del Golfo mexicano.

Lluvias

Se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 mm, en los estados:

Nayarit (sur)

Jalisco (norte, centro y oeste)

(norte, centro y oeste) Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (este)

Puebla (norte, este y sureste)

Veracruz (norte y centro)

(norte y centro) Chiapas (este)

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Alertan por lluvias intensas, riesgo de inundaciones y deslaves para este sábado 13 de junio en al menos 7 estados. Foto: Cuartoscuro/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

Lluvias muy fuertes, de 50 a 70 mm en:

Sonora (este y sureste)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (noroeste y sur)

Sinaloa (noreste y sur)

(noreste y sur) Michoacán (noroeste)

Hidalgo (norte y este)

(norte y este) Oaxaca (norte)

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm en

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Nuevo León (este y sur)

Zacatecas (sur y suroeste)

Aguascalientes (oeste)

(oeste) Colima

Guanajuato (sur y suroeste)

Querétaro (norte y sur)

Estado de México (norte, centro y este)

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos (norte)

Tabasco (sureste)

Campeche (norte, este y suroeste)

Yucatán (oeste)

Quintana Roo (suroeste)

Así como chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Guerrero.

Conagua y el SMN advierten que las regiones con pronóstico de lluvias intensas podrían presentar deslaves, incrementos de agua en ríos y arroyos, con sus posteriores desbordamientos e inundaciones.

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Vientos y oleaje

Así mismo, el Servicio Meteorológico alerta sobre rachas fuertes de viento de 50 a 70 km por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Mientras que para la costa y centro del país se esperan rachas de 60 a 30 km/h.

En la región costera se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo. | Foto: Archivo (ilustrativa).

Las autoridades alertan sobre caída de árboles y anuncios publicitarios por los vientos fuertes.

En la región costera se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo; con respecto a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se prevé lo mismo, junto con mar de fondo y corrientes de arrastre ocultas.

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Recomendaciones ante lluvias, vientos y oleajes

Las autoridades recomiendan no atravesar calles inundadas, ríos o arroyos, ya sea a pie o en vehículos. Identificar rutas de evacuación a refugios temporales, salvaguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.

Asimismo, sugieren asegurar techos de lámina; mantenerse alejados de árboles viejos, paredes inestables y cables eléctricos. En cuanto a las regiones costeras, respetar las señales de advertencia y, en caso de avisos sobre oleaje elevado y mar de fondo, no ingresar a nadar.

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Sigue al pendiente de la información e indicaciones de las autoridades correspondientes.

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JACL/cr