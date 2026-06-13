Estados | 13-06-26 | 15:35 | Actualizada | 13-06-26 | 15:35 |

Dzilam de Bravo, Yucatán.- Momentos de tensión se registraron en el puerto de abrigo de , luego de que un atacó y mató a un perrito.

De acuerdo con , el hecho ocurrió cuando el reptil salió repentinamente del agua y atrapó al can.

Aunque el animal logró soltarse en un intento desesperado por escapar, las heridas sufridas fueron demasiado graves y terminó muriendo sobre la carretera.

Pescadores y vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la presencia constante de este tipo de reptiles: Freepik
Pescadores y vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la presencia constante de este tipo de reptiles: Freepik

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Personas que presenciaron la escena actuaron de inmediato para ahuyentar al cocodrilo, logrando que regresara al mar.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y retiraron el cuerpo del perrito.

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Tras lo ocurrido, pescadores y vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la presencia constante de este tipo de reptiles en un área donde diariamente trabajan decenas de personas.

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Señalaron que el puerto de abrigo es un sitio muy concurrido, incluso por familias y menores de edad que participan en actividades relacionadas con la pesca.

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Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades ambientales para que intervengan y evalúen la situación, ya que consideran que la presencia del cocodrilo representa un peligro.

vr/cr

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