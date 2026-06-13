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Pachuca.- Al menos tres personas perdieron la vida durante una riña que derivó en detonaciones de arma de fuego al interior de un bar ubicado en el municipio de Zacualtipán, Hidalgo.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), alrededor de las 21:00 horas se recibió un reporte en el que testigos informaron que al interior del bar denominado “Los Netos” se había registrado inicialmente una riña en la que participaron varias personas.
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Se indicó que, tras el altercado, uno de los involucrados salió del establecimiento y regresó con un arma de fuego, con la que disparó contra las víctimas.
El incidente dejó como saldo tres personas sin vida a consecuencia de los impactos de bala. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar, donde localizaron los cuerpos de tres hombres originarios de esa demarcación.
Por su parte, personal de la Procuraduría de Justicia realizó el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.
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