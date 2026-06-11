Pachuca. - Una explosión registrada la madrugada de este día dejó como saldo al menos tres personas lesionadas. El incidente ocurrió al interior de un inmueble ubicado en el municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo, lo que generó una fuerte movilización policiaca.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las dos de la mañana se escuchó un fuerte estruendo, por lo que vecinos alertaron a las autoridades. Al escuchar la detonación, se generó alarma en la zona.

Se indicó que elementos de seguridad y personal de emergencia localizaron a tres personas con lesiones, quienes fueron identificadas con las iniciales F. P. C., E. R. M. y N. M. H.

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Las dos primeras rechazaron ser trasladadas a algún hospital, mientras que la tercera víctima fue llevada a un hospital regional para su atención médica.

Asimismo, se informó que se implementó un operativo de seguridad y se acordonó el área; sin embargo, aparentemente no se localizó el artefacto que habría provocado la explosión.

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Elementos de la Defensa Nacional mantienen resguardado el perímetro, en tanto se iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad ni la Fiscalía General de la República o la Procuraduría de Justicia han emitido un informe oficial.

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