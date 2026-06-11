Estados | 11-06-26 | 18:12 | Actualizada | 11-06-26 | 18:12 |

Pachuca. - Una explosión registrada la madrugada de este día dejó como saldo al menos tres personas lesionadas. El incidente ocurrió al interior de un inmueble ubicado en el municipio de , Hidalgo, lo que generó una fuerte movilización policiaca.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las dos de la mañana se escuchó un fuerte estruendo, por lo que vecinos alertaron a las autoridades. Al escuchar la detonación, se generó alarma en la zona.

Se indicó que elementos de seguridad y personal de emergencia localizaron a , quienes fueron identificadas con las iniciales F. P. C., E. R. M. y N. M. H.

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Las dos primeras rechazaron ser trasladadas a algún hospital, mientras que la tercera víctima fue llevada a un hospital regional para su atención médica.

Asimismo, se informó que se implementó un operativo de seguridad y se acordonó el área; sin embargo, aparentemente no se localizó el artefacto que habría provocado la explosión.

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Elementos de la Defensa Nacional mantienen , en tanto se iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad ni la Fiscalía General de la República o la Procuraduría de Justicia han emitido un informe oficial.

dmrr/cr

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