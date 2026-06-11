Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada (PAN) reconoció la entrega, el esfuerzo y hasta el sacrificio que hicieron los trabajadores que atendieron a las familias en las inundaciones.

“¡Mérida tiene a las mejores trabajadoras y trabajadores del país!”, exclamó la alcaldesa cuando agradeció la labor durante las contingencias provocadas por las lluvias atípicas en la ciudad capital del estado de Yucatán.

En las brigadas de ayuda participaron 1 mil 200 colaboradoras y colaboradores del ayuntamiento que participaron en las labores emergentes para atender las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

“Quiero agradecerles de corazón este espacio para convivir con quienes demostraron, una vez más, que el ayuntamiento de Mérida está hecho de mujeres y hombres comprometidos con su ciudad y con su gente.

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La munícipe hizo hincapié que más que una tarea operativa fue una muestra de solidaridad, responsabilidad y amor por Mérida, demostrando que cuando una familia necesita ayuda, cuando una calle se inunda o cuando una colonia requiere atención urgente, quienes conforman este ayuntamiento respondieron con trabajo, compromiso y resultados.

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“Reconozco esa voluntad de equipo, un equipo que no se quiebra, que está firme, que ama profundamente a su ciudad y que sabe que la gente espera mucho de nosotros, y eso hicimos, nuestra fortaleza prevaleció haciendo más de lo que nos corresponde”, aseveró.

Patrón Laviada recordó que las intensas precipitaciones pusieron a prueba la capacidad de respuesta del municipio, al registrarse inundaciones y diversas afectaciones que requerían atención inmediata.

Ante esta situación, las cuadrillas municipales realizaron jornadas intensivas de limpieza de pozos y alcantarillas, desazolve de calles, recorridos de supervisión y atención de reportes ciudadanos, brindando auxilio a zonas vulnerables, y refugio a quienes lo necesitaban, trabajando desde temprana hora y hasta altas horas de la noche.

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La presidenta municipal destacó que el Ayuntamiento de Mérida mantiene una atención permanente a las necesidades de la ciudadanía, trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, con responsabilidad y cercanía, atendiendo las verdaderas prioridades de nuestra ciudad.

Asimismo, reiteró que la administración municipal continúa ejerciendo los recursos públicos con orden y eficiencia, sin aumentar impuestos ni generar deuda, para garantizar que cada peso se traduzca en mejores servicios, obras y acciones que eleven la calidad de vida de las familias.

“Me siento profundamente orgullosa de encabezar un ayuntamiento integrado por personas que entienden que el servicio público es servir a los demás, especialmente cuando más lo necesitan, demostrando que nuestro compromiso es seguir construyendo una Mérida segura, ordenada, limpia y solidaria para las familias, expuso.

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