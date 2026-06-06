Mérida, Yucatán. - Yucatán hará historia en materia de salud, cuando la próxima semana el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” realice su primera cirugía robótica, utilizando tecnología que actualmente solo está disponible en dos entidades del país.

El procedimiento será una cirugía gastrointestinal y se transmitirá en vivo a hospitales del IMSS-Bienestar, con el objetivo de que personal médico y de enfermería conozca el funcionamiento y las ventajas de este tipo de intervenciones.

José Alejandro Ávalos Bracho, titular de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar, explicó que el robot quirúrgico puede realizar hasta 43 tipos de procedimientos en distintas especialidades, entre ellas cirugía general, urología, ginecoobstetricia y padecimientos del tórax y abdomen.

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El funcionario destacó que esta tecnología permitirá fortalecer la capacitación de médicos y residentes, además de mantener actualizado al personal de salud con herramientas utilizadas en los sistemas médicos más avanzados del mundo.

Para operar el equipo, 12 cirujanos del nuevo nosocomio recibieron capacitación especializada en la Ciudad de México, lo que permitirá poner en marcha este innovador sistema en beneficio de los pacientes yucatecos.

La intervención será la primera cirugía robótica realizada en Yucatán y la segunda dentro del sistema público de salud del país, luego de un procedimiento similar efectuado recientemente en un hospital de Ixtapaluca, Estado de México.

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JACL/cr