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Paulo García, diputado local de Morena, aseguró que “desde la trinchera que sea” estará dando la batalla por el proyecto de la Cuarta Transformación.
En conferencia, se le cuestionó sobre las voces que lo colocan como nuevo presidente de Morena en la CDMX, tras la salida de Héctor Díaz-Polanco, a lo que el legislador respondió que hay que esperar los tiempos que marque la dirigencia nacional.
“Ayer (martes) tuvo conferencia nuestra presidenta nacional e informó que van a estar determinando en el partido cuáles son las vías para la renovación de la dirigencia, y pues ya el partido tomará sus determinaciones. Yo lo he dicho siempre: antes que legislador soy un militante y como militante en sentido amplio, y pues vamos a estar siempre dando la batalla por el proyecto en el que creemos en la trinchera que sea… No nos adelantemos, que vengan los tiempos”, expuso.
Paulo García reconoció el trabajo hecho por Héctor Díaz-Polanco al frente de la dirigencia local de Morena. “Es una figura intelectual y moral de nuestro movimiento, hizo un gran trabajo: un millón de afiliados en su gestión, siempre le apostó a la formación política, a pensar fuera de la coyuntura electoral y construir un partido sólido en términos político-ideológicos”.
Este domingo, a través de redes sociales, Díaz-Polanco comunicó su renuncia a la dirigencia estatal de Morena. Luego, el martes, en conferencia, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, explicó que Díaz-Polanco ya hizo llegar su dimisión al Comité Nacional del partido, y que posteriormente informarán quién será su relevo.
“Tenemos otras renuncias: el presidente del partido en Tabasco y la presidenta en Tlaxcala; habíamos esperado como para hacer ahí un paquete de renovación, porque tiene que participar la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional”, sostuvo.
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