Mérida, Yucatán.- Un hombre identificado como Ibrahim A.H., de nacionalidad extranjera y residente en Mérida, fue detenido como presunto responsable de un caso de tentativa de feminicidio en Las Américas, donde una mujer resultó herida por proyectil de arma de fuego.

La víctima, identificada como Annalie C.R., fue auxiliada por paramédicos tras el ataque y trasladada de emergencia a un hospital, donde continúa recibiendo atención médica.

De acuerdo con información preliminar, la investigación comenzó luego de los reportes realizados por vecinos del fraccionamiento.

Las autoridades lograron ubicar al presunto responsable en un predio del mismo fraccionamiento. Foto: iStock

Lee también A 17 años de la tragedia ABC, Hermosillo honra la memoria de los 49 niños fallecidos; exigencia de justicia permanece vigente

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) desarrollaron diversas diligencias y una de las líneas de investigación se centró en la localización de la expareja sentimental de la víctima.

Las autoridades lograron ubicar al presunto responsable en un predio del mismo fraccionamiento. Según los reportes, cuando los agentes intentaban entrevistarlo, el hombre trató de evadir la intervención policial y sufrió una caída que le provocó lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital.

Actualmente permanece bajo custodia policial y a disposición de un Juzgado de Control y el detenido espera audiencia por tentativa de feminicidio.

El caso se investiga bajo el protocolo de tentativa de feminicidio. Foto: iStock

Lee también Por lluvias, autoridades de Morelos activan protocolos de emergencia ante incremento de ríos y barrancas; despliegan a personal operativo

Una vez que reciba el alta médica, el sujeto será presentado ante la autoridad judicial correspondiente para la formulación de imputación.

El caso se investiga bajo el protocolo de tentativa de feminicidio; mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento total de los hechos.

vr/cr