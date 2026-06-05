[Publicidad]
Guanajuato, Gto. - La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) confirmó dos casos de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en personas adultas mayores de los municipios de Celaya y Tierra Blanca.
Los pacientes, ambos de 75 años de edad, recibieron atención médica oportuna, tratamiento específico y seguimiento especializado.
Los pacientes concluyeron satisfactoriamente el periodo de vigilancia epidemiológica y continúan solo con seguimiento médico relacionado con otras enfermedades crónicas y condiciones de salud preexistentes, independientes de la miasis.
Hasta el 18 de mayo de 2026, en 18 municipios del estado se habían detectado 221 casos de gusano barrenador.
Lee también Confirman primer paciente con gusano barrenador en Nuevo León; el contagio fue detectado en el municipio de Linares
Este viernes, la SSG señaló que Guanajuato se ubica entre las entidades con menor incidencia de miasis por gusano barrenador en el país, con únicamente dos casos en humanos, lo que representa el 0.8% del total nacional de 254 casos notificados. En ese contexto, Guanajuato ocupa el lugar 13 a nivel nacional por número de casos de miasis.
La dependencia aseveró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todas las unidades médicas de la entidad, así como la coordinación permanente con autoridades federales, sanitarias y agropecuarias para fortalecer la detección temprana, la prevención y la atención oportuna de cualquier caso sospechoso.
“El gusano barrenador es una infestación ocasionada por larvas de mosca que depositan sus huevecillos principalmente en heridas abiertas. Se trata de una condición prevenible y tratable cuando es identificada de manera temprana y atendida oportunamente por personal de salud”, explicó.
La Secretaría de Salud subrayó que esta condición no se transmite de persona a persona y que, al momento, no existe una situación de riesgo generalizado para la población guanajuatense.
Lee también Secretaría de Salud de Hidalgo descarta muertes por gusano barrenador; reporta nueve casos de miasis
Recomendó a la población mantener limpias y protegidas las heridas o lesiones en la piel, acudir a valoración médica ante heridas que no cicatrizan o que presenten secreción, mal olor o signos de infección; mantener una adecuada higiene personal, utilizar repelente de insectos y otras medidas de protección cuando sea necesario y evitar la exposición de heridas abiertas al contacto con moscas.
Dijo que en Guanajuato se dispone de personal capacitado, protocolos establecidos, vigilancia permanente y capacidad institucional para responder de manera inmediata ante cualquier evento epidemiológico, privilegiando en todo momento la protección de la salud de los guanajuatenses.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
André Jardine rompe en llanto al ver un emotivo video con mensajes de jugadores del América
Mundo
Raúl Castro reaparece publicamente tras la acusación penal en EU; acude a homenaje por su cumpleaños 95
Ernesto Amador
“Lo peor que te puede pasar es que te valga madre perder”
Nación
Aseguran 150 kilos de metanfetamina en Baja California; golpe asciende a 38 mdp
Sección
¿Dónde ver GRATIS el trofeo del Mundial 2026 en la CDMX?
Sección
Pronóstico del clima en CDMX: A esta hora se dejará venir la tormenta HOY viernes 5 de junio
Sección
¿Te enamoraste de un extranjero durante el Mundial? Guía para casarse en México
Sección
El sueño de Efraín Juárez en Pumas se apaga por desacuerdos con la directiva