Guanajuato, Gto. - La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) confirmó dos casos de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en personas adultas mayores de los municipios de Celaya y Tierra Blanca.

Los pacientes, ambos de 75 años de edad, recibieron atención médica oportuna, tratamiento específico y seguimiento especializado.

Los pacientes concluyeron satisfactoriamente el periodo de vigilancia epidemiológica y continúan solo con seguimiento médico relacionado con otras enfermedades crónicas y condiciones de salud preexistentes, independientes de la miasis.

Hasta el 18 de mayo de 2026, en 18 municipios del estado se habían detectado 221 casos de gusano barrenador.

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Este viernes, la SSG señaló que Guanajuato se ubica entre las entidades con menor incidencia de miasis por gusano barrenador en el país, con únicamente dos casos en humanos, lo que representa el 0.8% del total nacional de 254 casos notificados. En ese contexto, Guanajuato ocupa el lugar 13 a nivel nacional por número de casos de miasis.

Guanajuato ocupa el lugar 13 a nivel nacional por número de casos de miasis. | Foto: Especial

La dependencia aseveró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todas las unidades médicas de la entidad, así como la coordinación permanente con autoridades federales, sanitarias y agropecuarias para fortalecer la detección temprana, la prevención y la atención oportuna de cualquier caso sospechoso.

“El gusano barrenador es una infestación ocasionada por larvas de mosca que depositan sus huevecillos principalmente en heridas abiertas. Se trata de una condición prevenible y tratable cuando es identificada de manera temprana y atendida oportunamente por personal de salud”, explicó.

La Secretaría de Salud subrayó que esta condición no se transmite de persona a persona y que, al momento, no existe una situación de riesgo generalizado para la población guanajuatense.

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Recomendó a la población mantener limpias y protegidas las heridas o lesiones en la piel, acudir a valoración médica ante heridas que no cicatrizan o que presenten secreción, mal olor o signos de infección; mantener una adecuada higiene personal, utilizar repelente de insectos y otras medidas de protección cuando sea necesario y evitar la exposición de heridas abiertas al contacto con moscas.

Dijo que en Guanajuato se dispone de personal capacitado, protocolos establecidos, vigilancia permanente y capacidad institucional para responder de manera inmediata ante cualquier evento epidemiológico, privilegiando en todo momento la protección de la salud de los guanajuatenses.

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JACL/cr