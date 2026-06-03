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Mérida, Yucatán. - Yucatán se colocó como la tercera entidad con mayor número de personas afectadas por el gusano barrenador al registrar 28 casos confirmados, además de una defunción asociada a esta enfermedad, correspondiente a una mujer de Mérida.
Los casos detectados en territorio yucateco se encuentran distribuidos en 23 municipios: Buctzotz, Cenotillo, Dzan, Dzoncauich, Izamal, Kanasín, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekit, Tekom, Ticul, Tixpéhual, Uayma y Yaxcabá.
La mayor incidencia de la enfermedad continúa focalizándose en Chiapas, donde se han confirmado 126 pacientes, es decir, el 40.38 por ciento de todos los casos registrados en el país.
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En segundo sitio lo ocupa Veracruz con 50 contagios, mientras que Yucatán ocupa la tercera posición con 28 personas afectadas.
El Informe mensual sobre la situación de la enfermedad revela que los tres estados de la Península de Yucatán concentran 55 casos positivos, equivalentes al 17.63 por ciento del total nacional.
Hasta abril pasado, el país acumuló 312 casos confirmados en humanos, lo que representa un incremento de 36.24 por ciento respecto a marzo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal.
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dmrr/cr
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