Culiacán. - En la capital del estado la violencia no cesa. En un lapso de 12 horas se registraron nueve asesinatos a balazos y tres personas más resultaron heridas, entre las víctimas se encuentra el adolescente Octavio “N”, de 16 años, atacado por un grupo armado cuando viajaba en un vehículo con su hermano menor.

Las autoridades fueron alertadas sobre un atentado contra los ocupantes de un Nissan Tsuru, color blanco, sobre el boulevard Agricultores de la colonia Laureles Pinos. Al llegar al lugar confirmaron que el conductor menor de edad había fallecido al volante, en tanto que su hermano menor, Gonzalo “N” de 13 años, resultó herido.

Según los datos los hermanos menores de edad que viajaban en un vehículo de modelo viejo fueron atacados por varios hombres armados con fusiles automáticos, cuyos impactos atravesaron las ventanas de la unidad y el chasis.

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Jonathan “N” fue asesinado de varios disparos en una de las calles del fraccionamiento Infonavit Barrancos, en la parte sur-poniente de Culiacán, pese a que los cuerpos de auxilio respondieron con rapidez este no presentaba signos vitales.

En la colonia Diez de Mayo, un vecino de la avenida 22 de Diciembre, cuya identidad se desconoce, fue privado de la vida de varios disparos efectuados a corta distancia. Sus agresores le lanzaron un peluche con la figura de un cerdito de color rosa, es el quinto homicidio que se presenta con estas características.

Una persona del sexo masculino, con aspecto indigente que hurgaba entre la basura depositada por vecinos de la calle de los Aguacates, en el fraccionamiento la Campiña, fue asesinado a balazos por desconocidos, sin que estos lograran ser identificados.

Foto: Especial

En un negocio de venta de llantas, en el sector la Conquista, dos personas que se encontraban en su interior fueron objeto de una agresión con disparos de armas automáticas, uno de ellos de nombre Andrés “N”, falleció en el lugar de los hechos y el otro Jesús “N”, tuvo que ser trasladado a un hospital.

Cerca del relleno sanitario, una persona del sexo masculino, el cual vestía un short, playera y calzaba tenis, fue encontrado muerto a balazos, sin que este portara algún tipo de identificación.

Sobre el boulevard Álvaro del Portillo, frente a dos planteles educativos, en el fraccionamiento Valle Alto, fue asesinado de varios disparos una persona del sexo masculino, como de 30 años, el cual vestía con un short, playera y tenis, no portaba identificación.

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Un hombre en situación de calle que vestía un short y una playera y caminaba descalzo por una de las calles de la colonia Toledo Corro fue privado de la vida de varios disparos efectuados desde un vehículo en movimiento.

Marcel “N” de 42 años fue asesinado de varios disparos a bordo de su camioneta rotulada con el nombre de su empresa de servicio de drones, recién estacionada frente a su casa, en el fraccionamiento Azaleas, sus agresores lograron huir del sector.