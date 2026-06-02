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LA PAZ, BCS., 2 de junio.— El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses tras los recientes hechos violentos registrados en San José del Cabo, Baja California Sur, donde ocurrieron enfrentamientos entre presuntos grupos criminales y fuerzas de seguridad.
En el aviso difundido este día, la representación diplomática señaló que tiene conocimiento de “dos incidentes de seguridad recientes” ocurridos cerca del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, principal terminal aérea utilizada por turistas que visitan Cabo San Lucas y el corredor turístico.
El consulado advirtió que podría registrarse violencia adicional “en cualquier momento” y recomendó a ciudadanos estadounidenses mantenerse alerta, especialmente en los alrededores del aeropuerto.
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“Si bien estos sucesos han ocurrido fuera de las zonas turísticas tradicionales, muchos ciudadanos estadounidenses transitan por el aeropuerto al viajar a la región”, indicó el comunicado oficial.
La representación diplomática también recordó que empleados del gobierno estadounidense mantienen restricciones para viajar entre ciudades durante la noche en el territorio mexicano.
Además, recomendó utilizar únicamente taxis identificables al salir del aeropuerto, debido a que aplicaciones de transporte como Uber no tienen permitido recoger pasajeros en esa terminal aérea.
La alerta ocurre luego de los enfrentamientos registrados el fin de semana y el lunes en San José del Cabo, que dejaron civiles lesionados, dos víctimas mortales —entre ellas un ciudadano estadounidense—, así como operativos con aseguramientos de armas de alto calibre, explosivos y detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales.
dmrr/cr
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