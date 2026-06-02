LA PAZ, BCS., 2 de junio. — María de la Luz Cosío Minjares, de 65 años, murió este martes a consecuencia de las heridas que sufrió al quedar atrapada en el fuego cruzado durante el enfrentamiento armado registrado el fin de semana en San José del Cabo, confirmaron familiares.

La mujer había resultado herida cuando viajaba junto a familiares sobre la carretera Transpeninsular, en la zona de Santa Anita, donde fuerzas federales y presuntos integrantes de grupos criminales se enfrentaron la noche del sábado.

De acuerdo con testimonios difundidos por la familia, la camioneta en la que viajaban recibió múltiples impactos de bala y tanto ella como su esposo resultaron lesionados.

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Familiares informaron previamente que la víctima sufrió heridas graves en una pierna, fue sometida a la amputación, y permanecía en terapia intensiva bajo atención especializada.

“Fue víctima de los actos delictivos que estamos viviendo como sociedad, estuvo en el lugar equivocado y a la hora equivocada”, expresaron allegados en un mensaje difundido en redes sociales.

Ayer se hizo pública una petición de apoyo económico para solventar gastos médicos, y luego de ello autoridades municipales informaron que asumirían la atención hospitalaria.

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Con este fallecimiento suman dos víctimas mortales derivadas del enfrentamiento ocurrido en Los Cabos, luego de que previamente murió un ciudadano estadounidense que también quedó atrapado en la balacera.

La situación ha causado consternación en la entidad.

En los hechos también resultaron heridos dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, un adolescente de 14 años, otra mujer y un hombre que circulaban por la zona al momento del intercambio de disparos.

La confrontación ocurrió en medio de la escalada de violencia que enfrenta Baja California Sur desde 2025, vinculada a disputas entre grupos criminales.

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