Una solitaria anotación de Ignacio Maestro Puch le permitió a "La Franja" de Puebla iniciar con el pie derecho su participación en el torneo de Apertura 2026, después de imponerse (0-1) ante los "Bravos" de Juárez.

La única anotación del compromiso se dio en el minuto once ante un rival que no logró sobreponerse. A pesar de que tuvo llegada, no logró contundencia para rescatar un empate.

Los fronterizos no supieron aprovechar su condición de locales, ni el hecho de tener un hombre de más, ya que el futbolista Iker Moreno salió expulsado (64').

El tanto se dio después de una serie de rebotes, donde el esférico le llegó al futbolista argentino y mandó un zapatazo que venció la cabaña defendida por Sebastián Jurado, quien nada pudo hacer para evitar el gol.

En la siguiente fecha, Puebla enfrentará a Cruz Azul. Mientras que FC Juárez jugará contra Chivas.