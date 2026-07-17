México tomó nota de la devolución que hizo Estados Unidos de las cartas sobre agentes que operan en territorio estadounidense, ante la muerte de mexicanos en operativos o bajo resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

La embajada de México en Estados Unidos informó que el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington.

Esto, como parte de los acercamientos diplomáticos que el Gobierno de México ha impulsado esta semana con autoridades estadounidenses, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE, con motivo del fallecimiento de personas mexicanas bajo custodia migratoria en el centro de detención de Adelanto, California.

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Autoridades estadounidenses sostuvieron un acercamiento diplomático con el Gobierno de México. Foto: AP.

Embajada mexicana refiere que la carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular

En el encuentro, el embajador Lazzeri precisó el alcance de la carta de cese y desistimiento emitida en días pasados: "Se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo".

La embajada mexicana refirió que la carta se emitió en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos.

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México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE.

"México continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación", dijo.

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