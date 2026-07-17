Las fotografías de las vacaciones familiares de Kim Kardashian junto a su hermana Khloé, en un destino rodeado de bosques y lagos, generaron críticas entre algunos de sus seguidores. El motivo fue que las imágenes se publicaron el mismo día en que se dio a conocer la muerte de su abuela, Mary Jo Campbell.

La matriarca del clan Kardashian, madre de Kris Jenner y abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kendall y Kylie, falleció el pasado 16 de julio a los 92 años.

Kris fue una de las primeras en despedirse de su madre con un emotivo mensaje en Instagram. Sin embargo, algunos usuarios notaron que en el perfil de Kim aún no había un homenaje para su abuela y, en su lugar, aparecían fotografías de su feliz travesía, por lo que algunos creyeron que desconocía la noticia, mientras que otros consideraron inapropiada la publicación.

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“¿No acaba de morir tu abuela? Esto podía esperar al fin de semana”, escribió una usuaria.

“¿Tú publicando esto? Woow”, comentó otra.

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Momentos después, la empresaria aclaró que las imágenes habían sido programadas días antes del fallecimiento de Mary Jo, a quien la familia llamaba cariñosamente "MJ".

“He estado al lado de mi madre y mi abuela esta semana pasada, y mi corazón está completamente con mi familia ahora mismo. La amamos y extrañamos profundamente, y en los próximos días nos centraremos en celebrar su hermosa vida”, escribió.

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Kim Kardashian habla de las enseñanzas que le dejó su abuela

Más tarde, Kim compartió un carrusel de fotografías junto a MJ con recuerdos de distintas etapas de su vida: desde cuando ella y sus hermanas eran pequeñas, imágenes de su infancia y momentos en los que su abuela la acompañó durante su etapa como madre.

“Mi dulce abuela MJ, mi mejor amiga, mi compañera de chismes, mi gemela eterna... Nos enseñaste a todos la importancia de la familia, ¡y esos valores los llevaremos siempre con nosotros!”, escribió.

Kim también recordó a Mary Jo como una mujer trabajadora y empresaria. Contó que incluso fue su empleada en una de sus boutiques, donde le enseñó el valor de la ética laboral, la fortaleza y la confianza.

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“Siempre creíste en mí, me apoyaste y fuiste mi refugio. Fuiste la verdadera matriarca de nuestra familia, y tu amor está presente en todos nosotros”, expresó.

La empresaria concluyó el mensaje con una despedida para su abuela: “Te extrañaré”.

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Mary Jo Campbell se convirtió en uno de los rostros más queridos de "Keeping Up with the Kardashians". Además de sus apariciones en el reality, permaneció ligada al mundo de la moda. En la década de 1980 abrió una boutique de ropa infantil y posteriormente administró una tienda de velas y antigüedades.

Mary Jo Shannon contrajo matrimonio en tres ocasiones. Su primer esposo fue Robert Clee Toovey; posteriormente estuvo casada con Robert Houghton y, más tarde, con Harry Shannon. De su matrimonio con Houghton nacieron Kris Jenner y Karen Houghton, quien falleció en marzo de 2024.

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