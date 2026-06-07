Este fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, además de tener como protagonista a Kimi Antonelli, la estadounidense Kim Kardashian fue quien se robó los reflectores de este fin de semana en Montecarlo.

Lewis Hamilton y la modelo de los Estados Unidos llevan un par de meses con su relación, que hicieron pública hace no mucho. No es ningún secreto que esta fecha de la temporada de la Fórmula 1 reúne a un gran número, al ser en una de las ciudades más lujosas del mundo.

La actividad de Kim dentro del Paddock de la F1 era seguida con microscopio por parte de los diversos medios y fotógrafos que estaban presentes en la cobertura de esta ronda.

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Kim Kardashian and Khloe Kardashian stun as they arrive for the Monaco Grand Prix race pic.twitter.com/gJG0MFxLhW — leandre koffi (@leandek15) June 7, 2026

El siete veces campeón del mundo tuvo un gran fin de semana en el circuito del Principado. Hamilton se subió por tercera vez en la temporada al podio, en esta ocasión terminó en el segundo lugar de la carrera y todo ante los ojos de su pareja.

Una vez terminada la carrera y ya en el podio, el volante inglés de Ferrari celebró mandándole un beso a la Kardashian, imagen que se viralizó en redes sociales, donde son vistos como la pareja del momento.