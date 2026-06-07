En menos de 5 días, el balón comenzará a rodar en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

México y Sudáfrica serán los encargados de disputar un partido inaugural el próximo jueves 11 de junio sobre la cancha del estadio Ciudad de México, en punto de las 13:00 horas.

El Tricolor y los Bafana Bafana tendrán el privilegio de disputar el primer partido del Mundial, tal y como lo hicieron en 2010.

Para las dos selecciones, será bastante importante iniciar la justa mundialista con el pie derecho, por lo que saldrán a buscar los tres puntos dar un paso importante en el Grupo A.

Para la segunda jornada, el equipo de Javier Aguirre saldrá de la Ciudad de México para jugar en Guadalajara su duelo contra Corea del Sur.

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En el cierre de la fase de grupos, la Selección Mexicana regresará a la capital del país y se enfrentará a Chequia en el Coloso de Santa Úrsula.

En dado caso de que logre quedarse con el primer lugar del sector, el Tri volverá a jugar en el estadio Ciudad de México su duelo de los dieciseisavos de final.

Si logra avanzar la segunda ronda,su quinto partido también sería en el inmueble de la Calzada de Tlalpan.

Las expectativas para esta generación de la Selección Mexicana están divididas. Cierto sector de los medios de comunicación considera que se puede tener una participación histórica, pero el otro no cree que haya muchas posibilidades de conseguirla.

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En una dinámica en las redes sociales, realizada durante el último encuentro de México antes del Mundial 2026, se pudo dimensionar cómo opinan los comunicadores.

David Faitelson sorprendió haciendo una insólita promesa, si la escuadra de Javier Aguirre alcanza la final de la Copa del Mundo.

"Nombreeeee... camino encuerado yo hasta el Zócalo", declaró el polémico periodista deportivo de TUDN.

Christian Martinoli también participó en la dinámica, aunque su respuesta no fue la que se esperada.

"¿Yo qué? Narro la final por Azteca 7. Ah, ching*... ¿por qué me voy a comprometer? Si los que juegan son ellos. Yo le voy al Toluca y no he me rapado", sentenció.

Por su parte, Andrés Vaca lanzó la siguiente promesa: "Me tatuó el nombre del que hizo el gol para llegar a la final".

Damián "El Ruso" Zamogilny fue de los que más se animó a comprometerse en dado caso de que la Selección Mexicana dispute la final de Norteamérica 2026.

"Me pinto el pelo de verde, blanco y rojo y con el águila de la bandera", mencionó el integrante de TUDN.